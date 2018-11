Genoa-Napoli | le pagelle | Mertens e Fabiàn cambiano il match

Napoli rimonta il Genoa e vince : E' stato un Genoa agguerrito quello che si è trovato davanti il Napoli nel quarto anticipo della 12esima giornata di Serie A. Ma la squadra di Ancelotti, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, ...

I "Quadri" di Genoa-Napoli : il migliore e il peggior azzurro secondo NapoliSoccer.NET : Assieme a Mertens imprime la svolta al match ma il suo apporto nell'economia generale della partita e del risultato è maggiore. Fisicamente dotato e tecnicamente capace combatte e segna un gol ...

Diretta Genoa-Napoli in streaming online : il match di stasera trasmesso su Dazn.com : Ritorna il weekend e puntuale come sempre c'è l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A. Questa sera 10 novembre, alle ore 20.30 si giochera' il posticipo del sabato sera che vedra' scendere in campo il Napoli, impegnato nella super attesa sfida contro il Genoa. Un match che i tifosi partenopei non vogliono perdersi e che potranno vedere in Diretta streaming online solo sulla piattaforma web Dazn.com [VIDEO] Dove vedere la Diretta di ...

Genoa-Napoli - match di oggi visibile su Dazn : probabili formazioni - Milik dall'inizio : Questa sera, alle ore 20:30, si disputera' il match Genoa-Napoli. Le due squadre si affronteranno allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra partenopea arriva al match odierno dopo aver vinto in casa 5-1 contro l'Empoli. Il Genoa, invece, arriva al match di quest'oggi dopo aver perso 5-0 a San Siro contro l'Inter [VIDEO] di Luciano Spalletti. Il Napoli parte certamente con il ...

Genoa-Napoli 1-2 : Kouamé - Fabian Ruiz e l'autogol di Biraschi : Napoli all'ultimo respiro, che porta a casa tre punti d'oro approfittando dell'autogol di Biraschi nel finale. Un due a uno contestato dai genoani. La partita che nessuno si aspetta, con il Genoa in ...

Genoa-Napoli - Juric : “Gran dispiacere. Non meritavamo di perdere” : Genoa-Napoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Dazn”, Ivan Juric, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta interna contro il Napoli: “Non meritavamo di perdere, abbiamo dato tutto. E’ un gran dispiacere, dopo Milano, perdere una partita giocata molto bene”. Genoa-Napoli, Juric: “Perdere su un autogol brucia tanto” Il […] L'articolo ...

Genoa-Napoli - Juric deluso : “sconfitta immeritata” : Sconfitta amara per il Genoa nella gara di campionato contro il Napoli, ecco le parole di Juric al termine della partita nel post partita di Sky Sport: “Abbiamo giocato contro una grande squadra, subendo relativamente poco nel primo tempo e chiudendolo in vantaggio. Con il campo allagato non abbiamo potuto giocare in ripartenza, brucia una sconfitta così dopo la partita con l’Inter e non meritavamo assolutamente di perdere. Se finivamo ...

Genoa-Napoli - Davide Ancelotti : “nella ripresa abbiamo fatto la differenza” : Importante successo in chiave scudetto per il Napoli contro il Genoa, ecco le parole di Davide Ancelotti, figlio di Carlo: “È stata un’altra tappa del nostro percorso di crescita, questa era una partita difficile per l’avversario e anche per le condizioni atmosferiche – ha dichiarato a Sky Sport – Nel secondo tempo abbiamo fatto la differenza, lì abbiamo cambiato modo di giocare e abbiamo vinto la partita. Grazie ai ...

Genoa-Napoli - D. Ancelotti : “Altra tappa nel nostro percorso di crescita” : Genoa-Napoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Davide Ancelotti, figlio e vice allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando il successo in rimonta degli azzurri sul campo del Genoa: “Più che una svolta è un’altra tappa del nostro percorso di crescita. Oggi era una gara difficile, il Genoa gioca […] L'articolo Genoa-Napoli, D. Ancelotti: “Altra tappa nel ...

Highlights Genoa-Napoli 1-2. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Si è concluso da pochi minuti l’anticipo valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A. La partita tra Genoa e Napoli è stata purtroppo segnata dalle condizioni al limite della praticabilità del terreno di gioco soprattutto per via della quantità di pioggia abbattutasi nel secondo tempo. Nel primo tempo è stata decisamente migliore […] L'articolo Highlights Genoa-Napoli 1-2. Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da ...

Il Napoli ribalta il Genoa sotto la pioggia di Marassi : Il Napoli batte il Genoa 2-1 , 0-1, nell'anticipo della 12/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Decisivo l'autogol di Biraschi. La gara era stata interrotta al 14' della ripresa per un ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Genoa-Napoli 1-2 - Fabian Ruiz e un autogol di Biraschi condannano i rossoblu : Termina 1-2 allo Stadio Marassi di Genova l’anticipo serale tra Genoa e Napoli, valevole per il 12° turno del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. Nel corso di una partita interrotta per pioggia battente al 58′ e su un campo molto pesante sono stati Christian Kouamé (Genoa) e Fabian Ruiz (Napoli) e Davide Biraschi (autorete Genoa) a iscriversi al tabellino di questa gara così condizionata dalle mutevoli condizioni ...

Genoa-Napoli in diretta LIVE : triplice fischio - passano gli azzurri in rimonta : Si è concluso da pochi minuti l’anticipo valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A. La partita tra Genoa e Napoli è stata purtroppo segnata dalle condizioni al limite della praticabilità del terreno di gioco soprattutto per via della quantità di pioggia abbattutasi nel secondo tempo. Nel primo tempo è stata decisamente migliore […] L'articolo Genoa-Napoli in diretta LIVE: triplice fischio, passano gli azzurri in rimonta ...

Genoa-Napoli 1-2 : risultato e cronaca in diretta live : Genoa-Napoli, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.