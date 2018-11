Genoa | Juric amaro | ' Sconfitta che brucia | non meritavamo di perdere E il campo ci ha

Genoa-Napoli - Juric : “Gran dispiacere. Non meritavamo di perdere” : Genoa-Napoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Dazn”, Ivan Juric, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta interna contro il Napoli: “Non meritavamo di perdere, abbiamo dato tutto. E’ un gran dispiacere, dopo Milano, perdere una partita giocata molto bene”. Genoa-Napoli, Juric: “Perdere su un autogol brucia tanto” Il […] L'articolo ...

Genoa-Napoli - Juric deluso : “sconfitta immeritata” : Sconfitta amara per il Genoa nella gara di campionato contro il Napoli, ecco le parole di Juric al termine della partita nel post partita di Sky Sport: “Abbiamo giocato contro una grande squadra, subendo relativamente poco nel primo tempo e chiudendolo in vantaggio. Con il campo allagato non abbiamo potuto giocare in ripartenza, brucia una sconfitta così dopo la partita con l’Inter e non meritavamo assolutamente di perdere. Se finivamo ...

Panchina Genoa - Juric sulla graticola : i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/10 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Panchina Genoa - le rivelazioni di Zazzaroni sul sostituto di Juric : Panchina Genoa – E’ una situazione delicata in casa Genoa, qualche settimana fa il presidente Preziosi ha deciso di esonerare Ballardini nonostante buoni risultati, dubbi sul ritorno di Juric che almeno inizialmente erano stati messi da parte con il pareggio sul campo della Juventus. Poi però sono arrivati brutti risultati e prestazioni che hanno messo l’attuale tecnico sulla graticola. Nelle ultime ore sono arrivate ...

Genoa - Juric è già a un bivio : con il Napoli sfida delicata : Non serve tornare ai tempi di Osvaldo Bagnoli, magari poter avere ancora oggi un allenatore del suo carisma in panchina..., per sapere che gli psicodrammi, frutto di una buona dose di autolesionismo, ...

Genoa-Napoli - i convocati di Juric : fuori Sandro e Favilli : Gli avversari di domani Ivan Juric, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro il Napoli. Calcio d’inizio allo stadio Ferraris di Genova alle ore 20.30. L’elenco completo: Portieri: Radu, Russo, Vodisek; Difensori: Gunter, Criscito, LiSandro Lopez, Biraschi, Romero, Lakicevic, Pereira, Zukanovic; Centrocampisti: Romulo, Lazovic, Bessa, Mazzitelli, Rolon, Omeonga, Veloso, Hiljemark; Attaccanti: ...

Genoa verso la sfida col Napoli - Juric : 'Sono tranquillo e penso alla squadra' : Genova - 'Sono tranquillo'. Ivan Juric alla vigilia della sfida contro il Napoli è pronto, nonostante l'annunciata contestazione dei tifosi e una panchina a rischio dopo la pesante sconfitta contro l'...

Il Genoa di Juric è più forte di quello che si crede : Il problema del cambio in panchina Ci sarà contestazione, domani, allo stadio Ferraris di Genova. Il Napoli di Ancelotti giocherà in un ambiente difficile, i tifosi del Grifone ce l’hanno con Preziosi, con la sua scelta di esonerare Ballardini e richiamare Juric in panchina. Effettivamente, l’esonero del tecnico ravennate si spiega solo con motivazioni extracampo: 12 punti in 7 partite, la scoperta di Piatek, solo un tonfo interno ...

Panchina Genoa - i nomi per sostituire Juric sono clamorosi [FOTO] : 1/10 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Genoa - il ds Donatelli difende Juric : “Nessun ultimatum” : Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il ds del Genoa Mario Donatelli, si è soffermato sulla posizione del tecnico Ivan Juric e sul momento della squadra, alle prese con numerosi impegni complicati: “Non ci sono acque agitate a Genova e neppure ultimatum. Veniamo da partite difficili e ci può stare anche perdere con l’Inter che è una delle squadre più in forma della serie A. La squadra si sta concentrando sulla partita ...

Genoa - Perinetti show : “c’è un’offerta per Piatek! Juric in bilico? Ecco cosa dico” : Genoa, il ds Perinetti ha parlato delle vicende di calciomercato che coinvolgono Piatek, ma anche della situazione attorno alla panchina “Abbiamo rispedito tutte le offerte al mittente per Piatek, anche quella del Napoli, non era il momento. Il discorso si riaprirà a giugno? Ci penseremo più avanti“. Il ds del Genoa Perinetti ammette la presenza si una proposta da parte di De Laurentiis per accaparrarsi il centravanti polacco. ...

Panchina Genoa - la bomba : ecco l’allenatore in pole in caso di esonero di Juric : E’ una situazione paradossale in casa Genoa, la squadra aveva iniziato bene la stagione, poi il clamoroso esonero di Ballardini, davvero senza un valido motivo. Il presidente Preziosi ha deciso di affidare al Juric, l’inizio è stato davvero clamoroso con il pareggio sul campo della Juventus, poi un percorso deludente che si è conclusa con la debacle contro l’Inter ma soprattutto da sottolineare l’incredibile ...

Incredibile Genoa - a rischio esonero Juric : i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/8 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Genoa - Juric a rischio esonero : i nomi sul taccuino di Preziosi : Genoa alle prese con una situazione paradossale, Preziosi potrebbe operare il secondo esonero in poche settimane: via Juric? Incredibile ma vero, Juric a rischio esonero dopo poche settimane dal suo insediamento sulla panchina del Genoa al posto dell’esonerato Ballardini. La doppia debacle in pochi giorni a San Siro, prima col Milan e poi per 5-0 contro l’Inter, è stata solo l’ultima avvisaglia di un rendimento che non ...