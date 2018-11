Futuro incerto per le Chiese svizzere

Bocciodromo - il Futuro è incerto : Una perdita importante per il mondo sportivo covatese, visto che, anche a fronte della crisi del mondo calcistico legato al centro, il Bocciodromo rappresentava una fonte attrattiva che garantiva la ...

Il Futuro incerto del pianeta Terra : È ormai tempo di chiederci quale direzione prendere sul piano rifornimento energetico. Sfruttare solo il petrolio sembra la strada sbagliata. Leggi

Automobili elettriche. Un Futuro incerto. Il Salone internazionale di Parigi : Perduta tra le piccole vetture che vengono usate per spostarsi durante le partite di golf e la scienza-fiction, l'ipotetica realtà dell'automobile elettrica è ancora incerta nell'opinione pubblica. Certo, incrociamo ogni tanto delle auto silenziose nelle strade, come la ZOE della Renault e la ...

MotoGp – Dal ritiro al Futuro incerto - a tutto Pedrosa : “non so cosa farò! Valentino? Cerca di allungare la sua leggenda” : A tutto Dani Pedrosa: dal ritiro al confronto tra Rossi e Marquez. Lo spagnolo della Honda si racconta alla vigilia del Gp di Aragon Dani Pedrosa è al suo ultimo Gp di Aragon: un appuntamento speciale per lo spagnolo della Honda, che ha annunciato ormai da tempo il suo ritiro dalle gare al termine della stagione 2018 di MotoGp. Soddisfatto per la sua carriera, sempre rispettato e rispettoso, Pedrosa ha così spiegato l’amore dei ...

Fondi Lega - sequestro 49 milioni ‘a rate’ : 600mila € l’anno/ Salvini ‘salvo’ - Futuro incerto : il caso Belsito : Fondi Lega, intesa con pm: conto ad hoc per 49 milioni. Ultime notizie, scartata l'ipotesi rateizzazione: accordo su sequestro dilazionato. La ricostruzione della vicenda.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Mense - salta l'accordo : Futuro incerto per 112 dipendenti : CRONACA - salta l'accordo tra sindacati dei lavoratori e le cooperative Solidarietà e Lavoro e Vivenda , vincitrici del bando di gara per la gestione del servizio mensa rispettivamente ad Alessandria ...

Ciclismo - Mark Cavendish : ancora problemi fisici - il Futuro è incerto : Il 2018 non sara' certamente una stagione da ricordare per Mark Cavendish, anzi. L’ex Campione del Mondo ha vinto una sola gara quest’anno, una tappa al Dubai Tour di oltre sei mesi fa ed ha inanellato una serie incredibile di incidenti e cadute. Dopo l’abbandono al Tour de France [VIDEO]per essere finito fuori tempo massimo nella tappa alpina di La Rosiere, Cavendish ha corso solo la Prudential Ride London di fine luglio e da allora non si è ...