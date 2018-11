Frasi sessiste | ironia sulla violenza sessuale | uscite omofobe e attacchi alle minoranze

Grande Fratello Vip. Frasi sessiste : il web chiede l’espulsione del concorrente : Al Grande Fratello Vip non possono mancare le polemiche. Anche quest’anno i concorrenti della casa più spiata d’Italia vengono ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere e la diretta viene trasmessa in chiaro su Mediaset Extra. Tutto quello che dicono e fanno all’interno della casa è costantemente sotto l’occhio vigile degli spettatori, che non si perdono neppure una virgola, così come è successo con le parole ritenute ...

'Quella lì dev'essere brava a fare altro - mica la politica'. Segoléne Royal denuncia Frasi sessiste su una ministra italiana : Nel libro dell'ex moglie di Hollande alcuni episodi sessisti all'indirizzo di una ministra del Governo Renzi. Dall'ufficio stampa dell'ex premier smentiscono: 'Mai sentite'

"Quella lì dev'essere brava a fare altro - mica la politica". Segoléne Royal denuncia Frasi sessiste su una ministra italiana : "Ci troviamo in un motoscafo nella laguna di Venezia all'uscita dall'aeroporto. Siamo in pochi. I due leader, due ministri uomini e me. I due ministri guardano il programma della giornata e bisbigliano tra loro lasciandosi sfuggire una grassa risata". Questo piccolo episodio, dalla portata enorme, è raccontato nel libro "Quello che finalmente posso dirvi" di Segoléne Royal, ex candidata socialista alle presidenziali francese del ...

Dopo le Frasi sessiste - l Infn sospende il fisico Alessandro Strumia : ... "come fa l'Infn, si mettono in campo tutte le azioni positive necessarie per raggiungere un equilibrio di genere e di cultura e dando in questo modo un apporto importante al progredire della scienza.

Sospeso il professor Strumia dopo le Frasi sessiste : Roma, 2 ott., askanews, - L'Infn, Istituto nazionale di fisica nucleare, a seguito delle affermazioni del professor Alessandro Strumia nel corso del suo intervento al convegno High Energy Theory and ...

Frasi sessiste - CERN E INFN SOSPENDONO STRUMIA/ “La fisica non è donna” : bufera contro il fisico italiano : Alessandro STRUMIA al centro delle critiche. Il fisico è finito nella bufera dopo aver pronunciato lo scorso venerdì al CERN di Ginevra FRASI offensive nei confronti delle donne.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:02:00 GMT)

Frasi sessiste - Alessandro Strumia sospeso dall’Istituto di fisica nucleare : “Ha leso l’immagine dell’ente e degli associati” : Nel giorno in cui la scienziata Donna Strickland vince il premio Nobel per la fisica, l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) sospende Alessandro Strumia dopo le Frasi sessiste pronunciate ad un convegno al Cern. Lo ha reso noto lo stesso ente, precisando di aver adottato il provvedimento “in attesa degli approfondimenti sul caso”. “Gli uomini hanno inventato la fisica, l’ingresso non è su invito”, ha ...

Frasi sessiste - dopo il Cern anche Istituto nazionale di fisica nucleare sospende Alessandro Strumia : Cio' che critica Strumia e' "quella cultura politica, spesso non sostenuta dalle donne, che vuole sostituire la competenza e il merito con una ideologia della parita'".

Dopo le Frasi sessiste - l'Infn sospende il fisico Alessandro Strumia : Strumia infatti, per dimostrare come nel mondo della fisica vadano avanti le donne, anche se con meno meriti degli uomini, aveva portato ad esempio il fatto di non essere stato selezionato dall'Infn ...

Frasi sessiste - sospeso fisico Strumia : 16.45 L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha deciso di sospendere immediatamente il fisico Alessandro Strumia in seguito alle dichiarazioni sulle discriminazioni di genere nella fisica fatte nel convegno High Energy Theory and Gender organizzato al Cern di Ginevra. Il provvedimento,"in attesa del risultato degli approfondimenti sul caso", è stato reso noto dallo stesso ente di ricerca.

GIULIA E SILVIA PROVVEDI - LE DONATELLA/ Il web contro le gemelle per Frasi sessiste (Grande Fratello Vip 3) : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI si muovono tra svantaggi e vantaggi di giocare in coppia nel reality show di Canale 5. Saranno divise più avanti? (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 21:09:00 GMT)

Frasi sessiste e presunte bestemmie : ecco i tre che rischiano di lasciare il GfVip : Ivan Cattaneo e Silvia Provvedi potrebbero essere squalificati, mentre Lisa Fusco non tiene a freno la lingua e si avvia a essere la prima eliminata lunedì sera nella seconda puntata del GfVip3. Sta ...

Le Frasi sessiste del super consulente di Toninelli : “Fai i pom**** - si metta a gambe aperte” : Gaetano Intrieri, consulente sulle grandi opere del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli con una condanna per bancarotta fraudolenta, ha insultato una donna in uno scambio di opinione di calciomercato su twitter. "Fai meno pompini".Continua a leggere