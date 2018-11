Francesco Monte e Giulia Salemi | notte di passione al GF Vip VIDEO

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi : notte di passione - ecco dove li hanno beccati : Francesco Monte e Giulia Salemi , prima notte di passione? Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Pare proprio che dopo un mese e mezzo di pudiche coccole, tenere carezze e qualche bacio, la passione ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : cosa si sono detti sotto le lenzuola? : Come procede la relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi ? Bene, anzi, benissimo a giudicare da questo video, Guarda ,. Tra i due sembra essersi ormai creata una certa intimità tanto che hanno ...

Pomeriggio 5 - la figlia di Bobby Solo contro Francesco Monte : 'Andava punito al Grande Fratello Vip' : La figlia di Bobby Solo , Veronica Satti , ha duramente attaccato Francesco Monte da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 . L'opinionista, che ha tempo fa dichiarato di essere lesbica, lo accusa di omofobia ...

“Francesco Monte andava punito per le sue frasi” : l’attacco di Veronica Satti : Pomeriggio 5: la figlia di Bobby Solo contro Francesco Monte al Grande Fratello Vip Veronica Satti contro Francesco Monte. La figlia di Bobby Solo ha duramente attaccato l’ex tronista di Uomini e Donne nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. L’opinionista di Barbara d’Urso non ha apprezzato il modo in cui il tarantino ha parlato […] L'articolo “Francesco Monte andava punito per le sue frasi”: ...

Francesco Monte bacia Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 3 : Grande Fratello Vip: Francesco Monte bacia Giulia Salemi per gioco Mattinata piccante al Grande Fratello Vip 3. Giulia Salemi e Francesco Monte si sono avvicinati. Un gioco iniziato dall’influencer ha finito per svegliare l’ex tronista che ha baciato la compagna di reality. Una serie di baci a stampo che hanno mostrato però Francesco Monte decisamente disinvolto e a suo agio. Giulia Salemi scherzando ha cercato di fare una specie ...

Grande Fratello VIP 2018 - Francesco Monte parla di Cecilia Rodriguez : "Ha avuto coraggio - ma è stata egoista" : Francesco Monte ha voluto celebrare il primo anniversario di fidanzamento tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sì: parlando della sua ex fidanzata. Ancora una volta il pensiero della modella argentina è tornato a fare capolino nella testa del tarantino che durante una confidenza con Andrea Mainardi - ormai diventato un confessionale umano - ha fatto qualche considerazione sulla fine della passata storia: Io posso avere tanti pensieri, però ...

Barbara D'Urso punge Ilary e Francesco Monte : 'Mentalità chiusa? Io fiera di essere terrona' : Barbara D'Urso , frecciatina al Grande Fratello Vip? Oggi a Pomeriggio 5, la conduttrice ha intervistato un uomo pugliese che si è trasferito a Bologna per poter vivere più serenamente la propria ...

GF vip - lo strano destino di Giulia Salemi : due di picche ad Adrien Brody - poi Francesco Monte la maltratta : Uno strano destino sentimentale per Giulia Salemi , rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip , programma seguito da Leggo.it . Nel reality Giulia è molto vicina a Francesco Monte, che però nei ...

Fabrizio Corona contro Francesco Monte : Fabrizio Corona attacca Francesco Monte. L’ex paparazzo torna alla carica con il “Grande Fratello Vip” e nel corso di un’intervista avrebbe rivelato alcune indiscrezioni su Francesco Monte e la sua ex fidanzata Silvia Provvedi. Entrambi reclusi nella casa di Cinecittà. Secondo Corona, Monte prima di entrare nella Casa, avrebbe mandato un sms sibillino a Silvia. Intervistato dal sito iloft, Corona avrebbe detto: «Provo fastidio nel ...

Cecilia Rodriguez elogiata da Francesco Monte : “Ha avuto coraggio” : Francesco Monte parla di Cecilia Rodriguez e di quando si sono lasciati In vena di chiacchiere Francesco Monte si è confidato pochi minuti fa in salotto con Andrea Mainardi. Lo chef lanciato da Antonella Clerici a La prova del cuoco ha ascoltato le confessioni del tronista che ha parlato ancora una volta di Cecilia Rodriguez, del loro addio e di quanto accaduto lo scorso anno all’interno proprio di quelle mura. La fine della storia con ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte : "Quello che ha fatto Cecilia non doveva succedere qui" : L'ex tronista si confida con Andrea Mainardi. Lo chef della Casa dopo lo sfogo di Monte: "Francesco sei un Grande uomo"

GF Vip – Notte bollente per Giulia Salemi e Francesco Monte : effusioni hot sotto le coperte [VIDEO] : Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi e Francesco Monte hanno finalmente lasciato spazio alla passione: Notte di fuoco per i due gieffini Al Grande Fratello Vip si è consumata una Notte di passione tra Giulia Salemi e Francesco Monte. I due, che si piacciono da diverso tempo, si sono nascosti con le coperte sotto cui si sono registrati (secondo gli spettatori del reality) “strani movimenti”. Per i fan della coppia, l’ex ...