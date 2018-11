Formula1 Brasile Caso Hamilton-Sirotkin | ecco le ragioni della Fia

gazzetta

: Le #FP3 sono di Vettel ?? Il tedesco abbatte il muro dell’ 1:08.000 ?? Hamilton in pista ???? Le due #Mercedes dietro S… - SkySportF1 : Le #FP3 sono di Vettel ?? Il tedesco abbatte il muro dell’ 1:08.000 ?? Hamilton in pista ???? Le due #Mercedes dietro S… - SkySportF1 : ???? Tutti i segreti del circuito ?? L'analisi di @matteobobbi #SkyMotori - SkySportF1 : ?? La ricostruzione degli episodi ?? I precedenti #SkyMotori -

(Di domenica 11 novembre 2018) Abbiamo avuto l'opportunità di raccogliere, da parte dei commissari Fia, un interessante spiegazione di dettaglio su come siano giunti alla decisone di non sanzionare Lewis, per l'episodio ...