Formula Uno | Hamilton trionfa in Brasile | alla Mercedes anche il Mondiale Costruttori

Rogo al Medusa - assolti tutti e quattro gli imputati. Uno con Formula piena - tre per insufficienza di prove : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Sono stati assolti i quattro tunisini accusati di aver dato fuoco allo chalet Medusa, il noto locale del lungomare di San Benedetto, nel marzo di quattro anni fa. Dei quattro, ...

F1 - Alonso : 'Ho raggiunto l'apice in Formula Uno - non posso fare meglio' : In molti hanno ipotizzato che dietro la scelta del due volte campione del mondo ci sia stata la frustrazione per non aver potuto guidare negli ultimi anni una monoposto da vertice. A precisa domanda ...

La F1 sbarca in Vietnam dal 2020! Novità assoluta per la Formula Uno - a breve l’ufficialità : Incredibile Novità per la Formula Uno: il Mondiale della massima categoria automobilistica sbarcherà in Vietnam a partire dal 2020! Un Gran Premio si correrà infatti nella capitale Hanoi a partire da quella stagione come hanno reso noto alcuni funzionari del governo locale. La F1 amplia così gli orizzonti e sbarcherà nel Paese asiatico, ma al momento manca ancora la conferma da parte di Liberty Media e si attende ancora di scoprire come sarà il ...

Formula Uno - ufficiale il Gp del Vietnam nel 2020 : La Formula Uno sbarca in Vietnam, è ufficiale l'assegnazione alla capitale Hanoi di un Gran Premio nel 2020. Il mondo dei motori supera ormai qualsiasi confine geografico, è ufficiale l'arrivo della Formula Uno in Vietnam , risultato davvero storico per questo Paese. La notizia si apprende da una lettera del ...

Lewis Hamilton - biografia e curiosità del talento della Formula Uno : ... combina oggi le sue grandi doti automobilistiche ad una sempre crescente esperienza, rappresenta l'icona della Formula Uno, l'artista iridato di uno sport dal sapore di mito.

McLaren Speedtail - più veloce di una monoposto di Formula Uno – FOTO : Il rutilante mondo delle hypercar di tanto in tanto si arricchisce di perle rare, come questa McLaren Speedtail: gioiellino da due milioni di euro (tasse escluse) che verrà prodotta in serie limitata a 106 esemplari, che come accade in questi casi hanno già trovato un facoltoso acquirente ancor prima che il modello venisse svelato. Si tratta, in sintesi, della McLaren più potente e veloce di sempre, come testimoniano i numeri: ...

Formula Uno - Messico : Ricciardo in pole davanti a Verstappen ed Hamilton : La Red Bull aveva già dato buone indicazioni nelle prove libere e si è confermata nelle qualifiche. Daniel Ricciardo, infatti, si è preso la pole position nel gran premio del Messico con un ultimo ...

Lavorare in Formula Uno e MotoGp : ecco la Motorsport Academy di Experis : Riuscire a trasformare la propria passione per il mondo dello sport in un lavoro rappresenta l’ambizione di molti e attualmente le opportunità non sembrano mancare. Ora k è possibile riuscire a migliorare le proprie conoscenze per poter trovare un’occupazione stabile nel mondo della Formula Uno e della MotoGp, due ambienti dove si respira l’adrenalina a […] L'articolo Lavorare in Formula Uno e MotoGp: ecco la Motorsport ...

Formula Uno - Austin : Raikkonen vince e rovina la festa ad Hamilton : Dopo la seconda posizione conquistata ieri nelle qualifiche, grazie alla penalizzazione di Vettel, dietro al solito Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen è autore di una gara perfetta ad Austin e si prende meritatamente una vittoria importante per il morale nel gran premio degli Stati Uniti. Il 39enne finlandese si è messo alle spalle l'ottimo Max Verstappen, diciottesimo sulla griglia, e proprio Lewis Hamilton che si è preso il podio che però non gli ...

Gran Premio delle Americhe - la Formula Uno arriva nel vecchio West : DRESS CODEI PASSIL CIBOI VIP UNA GranDE FAMIGLIAI FIGLI DILE DONNELE MACCHINELA FILOSOFIAÈ la gara di Formula Uno che potrebbe dare ufficialmente il titolo a Lewis Hamilton e questo ai ferraristi certo non farà piacere, unito al fatto che Sebastian Vettel la pista americana non è mai piaciuta moltissimo. Vedere la Formula Uno in salsa americana però è uno doppio spettacolo. La compassata Europa non ha lo show che si mette in piedi di là ...

DIRETTA Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live : semaforo verde ma nessuno in pista! : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 live Gp Usa 2018 Austin: tempi e classifica delle due sessioni in programma per aprire il weekend (oggi venerdì 19 ottobre)(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 21:35:00 GMT)

Gran Premio Usa Formula Uno : dove vedere la gara in Tv e in streaming : La Formula Uno si appresta ad approdare ad Austin, in Texas, dove si correre uno degli ultimi appuntamenti di questa annata. Ad accogliere i protagonisti del Circus ci sarà con ogni probabilità una situazione climatica non eccezionale: a inizio stagione, infatti, la città statunitense è stata interessata da una forte ondata di maltempo che ha […] L'articolo Gran Premio Usa Formula Uno: dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato ...

Formula 1 - Hamilton dopo il successo al GP Giappone : 'Uno show - ma non canto ancora vittoria' : "E' stato tutto fantastico, sono felicissimo - le sue parole a bordo pista appena sceso dalla macchina - Vincere qui, su quella che considero la pista più bella del mondo, è davvero bellissimo", dice ...

Formula Uno - gp del Giappone : trionfo Hamilton - male le Ferrari. Raikkonen quinto - Vettel sesto : Campione del mondo già la prossima settimana? Facciamo un passo alla volta, è vero che c'è un grande gap tra me e Sebastian, ma vediamo di far bene e non cantare subito vittoria'. Insomma, Lewis è ...