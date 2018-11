Formula 1 | GP Brasile Hamilton vince | alla Mercedes il titolo Costruttori | ' Un onore

Formula 1 - GP Brasile 2018 : le pagelle di Carlo Vanzini : Forse poteva stare più accorto con Ocon, ma ha tutte le ragioni di questo mondo RAIKKONEN 7 più spento rispetto a Vettel per tutto il week end fa bene il suo in gara RICCIARDO 9 da 11° a P4 MVP ...

Formula 1 - GP Brasile : Ocon travolge Verstappen - la ricostruzione. VIDEO : Il britannico Lewis Hamilton, già incoronato in Messico campione del mondo di Formula 1, ha vinto a San Paolo il Gran Premio del Brasile e ha consegnato alla Mercedes il titolo Costruttori del campionato. La gara è stata caratterizzata da un episodio decisivo al giro ...

Formula 1 - GP Brasile. Ocon : 'Verstappen voleva darmi un pugno. L'episodio? Rifarei tutto' : "Sono uscito dai box dietro a Verstappen e avevo un gran passo. Sono rimasto bloccato al primo giro e quando il team mi ha chiesto se potevo togliermi dai doppiati sono andato all'esterno. L'ho fatto ...

Formula 1 - GP Brasile. Verstappen e Horner : 'Ocon è un idiota' : "Ho fatto tutto bene, grande macchina e ottime sensaizoni. Per colpa di un idiota sono stato buttato fuori. Un idiota che era anche doppiato", così Max Verstappen ha raccontato a caldo l'episodio del ...

Formula 1 - GP Brasile : Verstappen spinge Ocon - caos nel retro podio. VIDEO : caos nel post GP del Brasile . Nel retro podio, infatti, sono volati spintoni e insulti da parte di Max Verstappen nei confronti di Esteban Ocon . Scene da Far West alla cui origine c'è quanto ...

Formula 1 : Hamilton non concede nulla - suo anche il Gp del Brasile : Queste le dichiarazioni del campione del mondo Lewis Hamilton al termine del Gran Premio del Brasile. 'Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò. Oggi ho faticato tanto, ...

Formula Uno - Hamilton trionfa in Brasile : alla Mercedes anche il Mondiale Costruttori : Lewis Hamilton trionfa nel Gran Premio del Brasile, il pilota britannico regala alla Mercedes il Mondiale Costruttori. Dopo la conquista del Mondiali piloti da parte di Lewis Hamilton si riparte dal ...

Shock Formula 1 - clamorosa rissa tra piloti dopo il gran premio del Brasile : E’ andato in scena il gran premio di Formula 1 in Brasile, vittoria per Hamilton con la Mercedes che si è laureata campione del mondo anche nei costruttori ma episodio clamoroso al termine della gara, rissa tra Verstappen ed Ocon. Durante le operazione di peso, l’olandese ha letteralmente messo le mani al pilota della Force India, spintonandolo e facendolo cadere dalla piattaforma. Momenti davvero di grande tensione che si sono ...

Formula 1. Hamilton trionfa in Brasile - Mondiale costruttori alla Mercedes : Il penultimo Gp dell'anno a Interlagos Formula 1. Hamilton trionfa in Brasile, Mondiale marche alla Mercedes Una follia di Ocon toglie il successo quasi certo a Verstappen e lo regala al britannico. ...

Formula 1 Brasile - la Mercedes vince anche il Mondiale costruttori : Ferrari ancora deludenti [FOTO] : 1/15 Photo4/LaPresse ...

Formula 1 - Gp Brasile : partenza regolare - avanti Hamilton e Bottas : partenza regolare del gran premio del Brasile di Formula 1. Lewis Hamilton, partito dalla pole con la Mercedes, ha tenuto la prima posizione, mentre il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, è ...

Formula1 Brasile Caso Hamilton-Sirotkin : ecco le ragioni della Fia : Abbiamo avuto l'opportunità di raccogliere, da parte dei commissari Fia, un interessante spiegazione di dettaglio su come siano giunti alla decisone di non sanzionare Lewis Hamilton, per l'episodio ...

Formula 1 - Gran Premio del Brasile : come vederlo in streaming e in TV : Comincia alle 18.10, e Hamilton – che ha già vinto matematicamente il Mondiale – partirà in pole position

Formula 1 - come vedere il Gran Premio del Brasile in tv e in streaming : Comincia alle 18.10, e Hamilton – che ha già vinto matematicamente il Mondiale – partirà in pole position