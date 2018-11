Focolaio di morbillo a Bari | Ministro Grillo | “Non possiamo abbassare la guardia”

Otto casi di morbillo all'ospedale di Bari - il Focolaio forse scatenato da un bimbo non vaccinato : Ci sarebbero Otto casi di morbillo gi accertati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, un nono molto probabile e il rischio che possano essercene altri. E il contagio potrebbe essere stato ...

Focolaio di morbillo a Trieste - un morto sospetto e sette nuovi contagi : “Pazienti non vaccinati” : sette nuovi contagi in pochi giorni e una morte sospetta: cresce l'allerta per il Focolaio di morbillo a Trieste, il cui virus è stato rintracciato in diversi reparti degli ospedali Maggiore e di Cattinara. Al via la profilassi per 200 persone: "Tasso di vaccinazione troppo basso". Burioni: "In Messico dal 1996 non hanno più vittime, noi sì".Continua a leggere

