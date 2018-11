Federer versione ‘marito perfetto’ | “sogno il letto con mia moglie Mirka | non starei mai…”

sportfair

: Amici che mi conoscono bene mi mandano anche una versione più nitida con un super federer danzante ?????? - tlauxipi : Amici che mi conoscono bene mi mandano anche una versione più nitida con un super federer danzante ?????? -

(Di domenica 11 novembre 2018) Rogernon rinuncerebbe mai a dormire con la: le bellissime parole del campione svizzero sulla relazione con la compagna di una vita Rogerè considerato da sempre un esempio di charme ed eleganza, tanto da essere uno dei tennisti preferiti dalle fan, non soltanto sotto il profilo prettamente sportivo! Lusinghe a parte, lo svizzero è sempre stato un marito fedele: il suo cuore batte solo e soltanto per, la ragazza conosciuta ad inizio carriera che ha messo da parte la su carriera da tennista per stargli vicino, fino a diventre su. Una relazione lontana dai rifri, stabile e duratura, fatta di aiuto e supporto reciproco.lo conferma al ‘The Times’ rilsciando delle splendide dichiarazioni relative allae al fatto che la sua famiglia viaggi spesso con lui durante i tornei e possa disturbare i suoi ...