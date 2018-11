Facebook lancia Lasso | piattaforma short-video competitor di TikTok

Zuckerberg punta sul politico inglese Nick Clegg per rilanciare Facebook : Ancora sotto schiaffo per il datagate di Cambridge Analytica e nel mirino dei governi di mezzo mondo che chiedono regole più stringenti, il social network punta su un politico seguendo le orme di ...

Facebook lancia in beta la piattaforma gaming per Android : Dopo un periodo abbastanza parco di novità in casa Facebook, è da poco stata svelata una nuova piattaforma dedicata al gaming che sembra davvero interessante per chi gioca spesso con lo smartphone e vuole condividere leggi di più...

Facebook aumenta il numero dei partecipanti nei Gruppi e lancia le foto 3D nel news feed : Facebook Gruppi permette ora di creare chat di gruppo alle quali possono partecipare fino a 250 persone, con la possibilità di avviare chiamate audio o video. L'articolo Facebook aumenta il numero dei partecipanti nei Gruppi e lancia le foto 3D nel news feed proviene da TuttoAndroid.

Altroconsumo ha lanciato una class action (28 mila aderenti) contro Facebook : A sei mesi dallo scoppio dello scandalo dati Cambridge Analytica e con oltre 28 mila aderenti, oggi Altroconsumo ha notificato l’atto con cui si avvia formalmente l’iter giudiziale della class action contro Facebook. L’organizzazione contesta al social network la violazione della privacy e la mancata trasparenza delle informazioni al consumatore al momento della registrazione, come rilevato anche dall'Antitrust ...

Binario F - Facebook lancia la sua scuola di digitale a Roma : Binario F (foto: Diletta Parlangeli) Il 70% delle piccole e medie italiane giudica le competenze digitali più importanti del curriculum in fase di assunzione, il 40% delle imprese europee ritiene le scarse competenze digitali dannose per gli affari e 280mila posizioni specializzate rischiano di restare senza copertura da oggi al 2023. È in questi spazi di digital dismatch che Facebook vuole posizionarsi. I dati di Confindustria li ha snocciolati ...

Facebook lancia il suo primo dispositivo smart. Ecco Portal : Due tablet per chattare e videochiamare ma anche per ascoltare musica e guardare video. Dotati di assistente personale di Amazon, Alexa, arriveranno il prossimo mese sul mercato americano a 199 e 349 dollari. Dopo la stessa Amazon, Google e Apple, anche il social network entra...

Attacco Facebook - Zuckerberg rischia una multa da 1 - 63 miliardi. E Berners-Lee lancia una piattaforma per la privacy : Facebook rischia una multa pari al 4% del proprio fatturato, vale a dire a 1,63 miliardi di dollari. Il social network è finito nel mirino della commissione irlandese per la protezione dei dati, che è il principale regolatore della privacy in Europa, a seguito dell’Attacco che venerdì 28 settembre ha colpito almeno 50 milioni di account, mettendo a rischio i dati personali degli utenti. L’autorità di Dublino ha chiesto informazioni ...

Oculus Quest - Facebook lancia un nuovo visore per la realtà virtuale : Non si arrestano gli sforzi di Facebook di fare breccia nel mercato della realtà virtuale. Dopo il visore Oculus Rift lanciato ormai nel 2016 e il più recente e snello Oculus Go uscito sul mercato solo pochi mesi fa, la casa di Mark Zuckerberg ha appena presentato al mondo il suo prossimo visore per la realtà virtuale, battezzato Oculus Quest. Il gadget si posiziona a metà strada tra i due già in commercio annunciandosi come una delle proposte ...