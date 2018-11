Fabrizio Corona | le sue donne con lo stesso abito

Video di Asia Argento a Domenica In : “Fabrizio Corona mi ha steso - voglio vivermela fin in fondo” : Il Video di Asia Argento a Domenica In è destinato a fare il giro del web. L’attrice è arrivata in tv nel salotto di Mara Venier ed è lì che, con gli occhi a cuoricino, continua a confermare che adesso, in questo momento, è riuscita a lasciarsi alle spalle il buio e adesso intorno a lei c’è luce: “E’ un momento ineluttabilmente sereno” ed è così che si chiude la sua intervista rilasciata poche ore dopo quella di ...

Verissimo il mistero dell’intervista di Fabrizio Corona : Fabrizio Corona e il mistero dell’intervista al programma “Verissimo”. Corona durante il confronto con Silvia Toffanin si è raccontato a 360 gradi, dal chiarimento finito male con Silvia Provvedi alle scuse a Nicola Savino per le parole forti a lui riservate. Ma è quando parla della neo frequentazione con Asia Argento Corona compie un gesto che ha catturato l’attenzione del pubblico. Silvia Toffanin chiede a Fabrizio da quanto tempo ...

GF VIP - Cecchi Paone spara a zero sulle Donatella. A Giulia : «Non fai altro che parlare di organi genitali - atti sessuali e rumori intestinali». A Silvia : «Non si sta per anni con Fabrizio Corona». : Alessandro Cecchi Paone Un duro scontro in questi giorni sta infiammando gli animi di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip: ci riferiamo ad Alessandro Cecchi Paone vs Le Donatella. Tutto è cominciato la notte tra giovedì 8 e venerdì 9 novembre quando, terminata la diretta su Canale5, Cecchi Paone, parlando con Giulia Provvedi e Benedetta Mazza, spiega che, secondo lui, Fabio Basile è stato eliminato per mancanza di disciplina. Lo scontro ...

Verissimo - le verità di Fabrizio Corona : «Asia Argento per me è Dio. Ilary Blasi? Lei ha sbagliato - Francesco Totti è d'accordo con me» : Fabrizio Corona a 360 gradi nell'intervista a Verissimo ospite di Silvia Toffanin su Canale 5: «La mia migliore amica ha aperto la porta ai ladri in casa mia. Ilary Blasi? Ha...

Marina La Rosa stronca Fabrizio Corona : 'un demente - un povero Cristo' : Ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa, passata alla storia della tv italiana con il soprannome di 'gatta morta', è tornata a parlare dai microfoni di Radio2, commentando con fare particolarmente crudo la love story tra Fabrizio Corona e Asia Argento. prosegui la letturaMarina La Rosa stronca Fabrizio Corona: 'un demente, un povero Cristo' pubblicato su Gossipblog.it 10 novembre 2018 17:41.