Fabian Ruiz un gioiello di lotta e di governo

“Anema longa” Fabian Ruiz è gghiucatore ‘e lusso : Genoa-Napoli 1-2, ‘a vedette accussì Lassa fà ô Cielo, guagliú! Tre ppunte r’oro, anze d’armasse (diamante) chille afferrate p’’e capille ajeressera a ll’87’ dô Ciuccio ‘ncopp’ô campo d’’e Crifune doppo ‘nu sibbacco (match) difficile,sufferto e cumbattuto e ppe bbona parte jucato sott’ô patapato ‘e ll’acqua tanto ca ll’arbitro Abbisso fove custretto ô 58’ a suspendere ‘o sibbacco (scontro) mannanno ‘e jucature ‘int’ô curfatto(spogliatoio) ...

Napoli - Fabian Ruiz : “Giochiamo per i tifosi. Ecco cosa ci chiede sempre il mister” : Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mix zone al termine della partita vinta sul campo del Genoa. L’ex Betis Siviglia ha raccontato le sue impressioni riguardo la partita: “Il campo era molto difficile, sono molto felice per il gol e la vittoria perché era una partita difficile. Era molto difficile giocare […] L'articolo Napoli, Fabian Ruiz: “Giochiamo per i tifosi. Ecco cosa ci chiede ...

Genoa-Napoli 1-2 : Kouamé - Fabian Ruiz e l'autogol di Biraschi : Napoli all'ultimo respiro, che porta a casa tre punti d'oro approfittando dell'autogol di Biraschi nel finale. Un due a uno contestato dai genoani. La partita che nessuno si aspetta, con il Genoa in ...

Fabian Ruiz trascina il Napoli fuori dal pantano di Genova : Una vittoria che cambia la stagione Il Napoli vince una di quelle partite che non si dimenticano. Che ti cambiano il campionato. Che cerchi in rosso sul calendario. Il Napoli vince a Genova, in casa del Genoa, un match che a mezz’ora dalla fine sembra perduto. Si torna in campo dopo la sospensione per pioggia, su un campo impossibile. Un acquitrino. Il pallone non rimbalza quasi ovunque. Non si capisce come gli azzurri possano segnare. ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Genoa-Napoli 1-2 - Fabian Ruiz e un autogol di Biraschi condannano i rossoblu : Termina 1-2 allo Stadio Marassi di Genova l’anticipo serale tra Genoa e Napoli, valevole per il 12° turno del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. Nel corso di una partita interrotta per pioggia battente al 58′ e su un campo molto pesante sono stati Christian Kouamé (Genoa) e Fabian Ruiz (Napoli) e Davide Biraschi (autorete Genoa) a iscriversi al tabellino di questa gara così condizionata dalle mutevoli condizioni ...

Genoa-Napoli 1-2 : Fabian Ruiz è l’uomo della pioggia : Genoa-Napoli 1-2, rimonta nella ripresa del Napoli. Kuoame nel primo tempo, Fabian Ruiz e autogol di Biraschi nella ripresa, dopo l’interruzione per pioggia. Primo tempo Partita ad altissima intensità, ogni azione è pericolosa, per colpa di un Napoli disordinato e con pessime distanze tra i reparti. In realtà la squadra di Ancelotti è quella che va più vicina al gol, palo di Insigne e poi tiro di Zielinski deviato da un difensore del ...

Live Genoa-Napoli 1-0 Fabiàn Ruiz pareggia al 62' : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Live Napoli-Paris S. Germain 0-0 Fabiàn Ruiz va al tiro : è largo : E' una partita fondamentale quella che affronta il Napoli questa sera al San Paolo contro il Paris Saint Germain, quasi una finale anticipata per la corsa ad un posto negli ottavi di finale:...

Napoli-Empoli - le formazioni ufficiali : Fabian Ruiz dal 1' minuto : Carlo Ancelotti nella classica conferenza stampa di vigilia ha presentato la sfida Napoli-Empoli di stasera. Inizio ore 20.30, diretta tv in esclusiva su DAZN. Gli azzurri anticipano tutti nell’undicesima giornata di Serie A, scendendo in campo al San Paolo per poi avere più giorni per preparare la delicata, e decisiva, gara di Champions Leauge contro il […] L'articolo Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali: Fabian Ruiz dal 1′ minuto ...

Fabián Ruiz - il grande di Spagna : Napoli ai piedi del nuovo idolo : Un grande acquisto, parola di Ancelotti. Fabian Ruiz ha stregato l'allenatore azzurro: precisione nelle giocate, grande personalità, spirito di sacrificio. Una mezzala d'assalto, un centrocampista ...

Napoli - Fabian Ruiz nuova scoperta di Ancelotti : adesso può diventare insostituibile : Il Napoli è sceso in campo nella gara di Champions League contro il Psg, grande prestazione della squadra di Carlo Ancelotti che ha accarezzato il colpo grosso, nel finale la beffa di Di Maria che non cambia il giudizio sulla squadra azzurra. Il Napoli ha disputato una partita pazzesca, di grande intensità ma soprattutto di qualità, con gli attaccanti in giornata di grazia, soprattutto Insigne e Mertens ma tutta la squadra ha risposto ...

Udinese-Napoli - Fabian Ruiz : “Aspettavo la prima rete per trovare fiducia” : Intervistato ai microfoni di “Dazn” al termine di Udinese-Napoli, Fabian Ruiz, centrocampista del club partenopeo, ha commentato la vittoria ottenuta sul campo dei bianconeri nonché il primo gol siglato con la maglia azzurra. Udinese-Napoli, Fabian Ruiz: “Felice per il primo gol ma soprattutto per i tre punti” Una gioia quella della prima rete da giocatore […] L'articolo Udinese-Napoli, Fabian Ruiz: “Aspettavo ...

Diretta/ Udinese Napoli (risultato live 0-1) info streaming video Dazn : prodezza di Fabian Ruiz! : Diretta Udinese Napoli, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Dacia Arena, valida per la nona giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 20:52:00 GMT)

Udinese-Napoli - magia di Fabian Ruiz : il centrocampista spagnolo illumina la Dacia Arena [VIDEO] : Il centrocampista entrato al posto dell’infortunato Verdi disegna un destro a giro bellissimo che non lascia scampo a Scuffet Il Napoli è già in vantaggio sull’Udinese dopo nemmeno un quarto d’ora, gli azzurri trovano il vantaggio grazie ad una perla di Fabian Ruiz, entrato dopo pochi minuti per l’infortunio muscolare occorso a Simone Verdi. Il centrocampista spagnolo riceve palla al limite dell’area, fa secco ...