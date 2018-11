F1 – Verstappen in qualifica peggio di quello che si aspettava | “pensavo saremmo riusciti

F1 – Ricciardo (di nuovo) dietro Verstappen in qualifica : “questa volta è più sopportabile” : Il commento di Daniel Ricciardo sulle qualifiche disputate ieri sul circuito di Interlagos in vista del Gp del Brasile Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ha ottenuto in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il pilota della Mercedes sarà affiancato nella prima fila del Gp del Brasile da Sebastian Vettel. dietro del tedesco e del britannico si ...

Max Verstappen - GP Messico F1 2018 : “In qualifica non abbiamo chance - in gara siamo più forti. Vettel? Posso solo guardare a me stesso - non ha senso commentare…” : Il circus si è trasferito a Città del Messico per la 19ma edizione del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e terzultimo appuntamento della stagione 2018. Max Verstappen si presenta al weekend messicano dopo aver disputato una gara fantastica ad Austin, in cui ha rimontato dalla 18ma posizione della griglia di partenza sino alla seconda piazza finale. Nella consueta conferenza stampa del giovedì gli è stato chiesto se ritenesse la gara texana ...

Max Verstappen - GP Messico 2018 : “In qualifica non abbiamo chance - in gara siamo più forti. Vettel? Posso solo guardare a me stesso - non ha senso commentare…” : Il circus si è trasferito a Città del Messico per la 19ma edizione del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e terzultimo appuntamento della stagione 2018. Max Verstappen si presenta al weekend messicano dopo aver disputato una gara fantastica ad Austin, in cui ha rimontato dalla 18ma posizione della griglia di partenza sino alla seconda piazza finale. Nella consueta conferenza stampa del giovedì gli è stato chiesto se ritenesse la gara texana ...

F1 - Ricciardo e i problemi in qualifica : “un anno squallido - vi dico perché Verstappen mi ha battuto” : Il pilota australiano ha spiegato quali problemi gli hanno impedito di stare davanti al compagno di squadra in questa stagione Un anno da dimenticare per Daniel Ricciardo, a parte le due vittorie ottenute nella prima parte di stagione. Dal Gp di Monaco in poi, l’australiano ha iniziato una parabola discendente che lo ha portato ad essere surclassato da Verstappen, riuscito a stargli davanti con regolarità. Photo4/LaPresse “E’ ...

F1 – Hamilton fa 80 - Bottas pensa a domani e Verstappen è entusiasta : le impressioni post qualifica : Hamilton, Bottas e Verstappen commentano le qualifiche del Gp di Giappone appena concluse: a Suzuka è predominio Mercedes La strategia gomme della Mercedes premia Lewis Hamilton durante le qualifiche del Gp del Giappone. La pioggia, che ha bagnato l’asfalto del circuito di Suzuka durante il Q3, ha invece danneggiato la prestazione della Ferrari. La scuderia di Maranello, al contrario delle frecce di argento, ha scelto le gomme ...

F1 Singapore - Verstappen : «La mia migliore qualifica» : Singapore - 'Dopo le Libere 3 tremavo di rabbia, ora tremo di gioia'. Max Verstappen è soddisfatto dopo le qualifiche. Il pilota della Red Bull è stato l'unico che si è avvicinato a Hamilton: ' È ...

F1 – Gp Singapore - Verstappen sorpreso da sé stesso : “la miglior qualifica della mia carriera” : Max Verstappen ha conquistato il secondo posto in griglia di partenza in vista del Gp Singapore di domani, superate le due Ferrari Lo stato d’animo di Max Verstappen in quel di Singapore, sembra esser su un’altalena impazzita. Il pilota della Red Bull, ha parlato a caldo dopo le qualifiche del Gp: “un secondo posto totalmente inatteso. Dopo le prove libere 3 tremavo dalla rabbia, ora tremo dalla felicità. Dopo le prove ...