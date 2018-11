F1 – Verstappen | il contatto con Ocon e la rissa sfiorata in Brasile | le parole

F1 - Raikkonen spiazza tutti : parole sorprendenti di Iceman sul contatto con Verstappen a Suzuka : Il pilota finlandese ha smorzato le polemiche sul contatto avvenuto con Verstappen nel corso del Gp del Giappone Passata la delusione, Kimi Raikkonen ha deciso di smorzare le polemiche relative al contatto con Max Verstappen, costato una penalità di cinque secondi nel corso del Gp del Giappone. photo4/Lapresse Una manovra azzardata quella dell’olandese che, nonostante la sanzione, è riuscito a chiudere comunque al terzo posto. Solo ...

F1 - l’infuocato team radio di Verstappen dopo il contatto con Vettel : “è un cazzo di idiota” : Svelati i team radio successivi al contatto tra Verstappen e Vettel a Suzuka, parole forti dell’olandese all’indirizzo del pilota della Ferrari Parole grosse ed insulti via radio subito dopo il contatto tra Verstappen e Vettel, avvenuto al giro numero 8 del Gp del Giappone. Un incidente in cui ad avere la peggio è stato proprio il tedesco, giratosi e costretto a ripartire dal fondo dello schieramento. Una manovra, quella del ...

F1 - Arrivabene difende Vettel dopo l’errore di Suzuka : “il contatto con Verstappen? Seb stava facendo il suo lavoro” : Il team principal della Ferrari è tornato a parlare del week-end di Suzuka, concluso con un risultato non proprio esaltante per Vettel e Raikkonen Il week-end di Suzuka da dimenticare, concentrandosi subito sul prossimo appuntamento in calendario in programma tra meno di due settimane ad Austin. LaPresse/Photo4 La Ferrari si lecca le ferite, consapevole di aver ormai archiviato le possibilità di vincere i titoli mondiali, in mano a ...

F1 - Hamilton e Bottas assistono in tv al contatto Verstappen-Vettel : la reazione di Lewis è sorprendente [VIDEO] : Nel retro-podio i due piloti della Mercedes hanno commentato il contatto tra Verstappen e Vettel, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo La tabella dei tempi sul monitor, la cerimonia del podio di lì a poco e un po’ d’acqua per dissetarsi. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno appena chiuso in prima e seconda posizione il Gp di Suzuka e, nel retro-podio, discutono sull’ordine di arrivo. L’attenzione dei due ...

F1 – Contatto Vettel-Verstappen : il ferrarista non vuole cadere nelle ‘trappole mediatiche’ - ecco le intenzioni di Seb : Sebastian Vettel non vuole cadere nella trappola dei media: il tedesco della Ferrari pronto a parlare in privato con Verstappen di quanto accaduto ieri in pista a Suzuka Lewis Hamilton è ormai ad un passo dal titolo Mondiale: dopo la vittoria di ieri in Giappone, il britannico della Mercedes ha la vittoria in pugno. Domenica ancora una volta deludente per Sebastian Vettel, protagonista di una gara amara a Suzuka a causa di un Contatto con ...

Formula 1 - GP del Giappone : vince Hamilton - Vettel 6° dopo un contatto con Verstappen. Allungo Mondiale : Lewis a +67 : Di seguito cronaca e tempi del GP LIVE 10:06 7 ott VIDEO - Suzuka, vittoria di Hamilton: gli highlights 10:06 7 ott IL MEGLIO DEL GP: - LE PAGELLE DI VANZINI - Hamilton CAMPIONE SE... - Vettel: "...

Max Verstappen imbufalito - GP Giappone : “Stupida la penalità per il contatto con Raikkonen - Vettel non poteva sorpassarmi” : Max Verstappen è stato uno dei grandi protagonisti del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1 che si è corso nella mattinata italiana sul mitico tracciato di Suzuka. Il pilota della Red Bull ha infatti avuto due contatti con le due Ferrari: quello contro Sebastian Vettel durante l’ottavo giro ha fatto discutere a lungo ma non ha generato penalità mentre quello con Kimi Raikkonen nelle battute iniziali gli ha procurato 5 secondi di ...

Formula 1 - GP Giappone : contatto Vettel-Verstappen - il momento chiave a Suzuka : Va tutto storto a Sebastian Vettel . Ne è la prova - l'ennesima di questa fase del Mondiale - quanto accaduto nella prima parte del Gran Premio in Giappone . Come se non fosse bastata la disastrosa ...

Formula 1 - Hamilton trionfa a Suzuka. Vettel - contatto con Verstappen : è 6° : Il quinto titolo mondiale diventa per Lewis Hamilton poco piò di una formalità; potrebbe in caso di doppietta arrivare già tra due settimane negli amati States o al più tardi in Messico. E' lo ...

F1 - GP Giappone 2018 : Lewis Hamilton domina a Suzuka e vede il titolo! Vettel a contatto con Verstappen chiude sesto : Non si ferma più Lewis Hamilton e vince in totale scioltezza anche il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno e, a questo punto, potrà già festeggiare il suo quinto titolo iridato nella prossima gara di Austin. Il portacolori della Mercedes vive 53 giri di quasi totale relax. Scatta bene al via, e se ne va, approfittando dei problemi del rivale diretto Sebastian Vettel e chiudendo la gara senza avere mai la necessità di forzare. Al secondo ...

F1 - Giappone : partenza super per Vettel - poi contatto con Verstappen : SUZUKA - partenza sprint per Sebastian Vettel, dalla quarta fila e subito quarto davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen nel Gp di Suzuka. Il ferrarista è partito fortissimo, mentre Lewis ...