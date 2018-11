F1 stasera in tv | GP Brasile 2018 | a che ora inizia e su che canale vederlo

oasport

(Di domenica 11 novembre 2018)va in scena il GP del, penultimo atto del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos prepariamoci ad assistere ad un grande spettacolo. Il campionato riservato ai piloti è già deciso: Lewis Hamilton ha ottenuto il suo quinto titolo, il quarto con la Mercedes. Tuttavia, l’interesse dei top team sarà quello di centrare il successo di tappa e, nel caso delle Frecce d’Argento e della Ferrari, giocarsi il titolo dei costruttori. La Stelle a tre punte, però, parte da una condizione di vantaggio: 55 lunghezze di margine a 2 corse dal termine non è cosa da poco. Servirà una specie di miracolo al Cavallino Rampante. Sebastian Vettel, però, reduce dai weekend senza successi, vuol tornare ad assaporare il gusto del podio più alto in questo fine settimana, anche per dare un significato diverso ad una stagione in cui non si è riusciti a centrare ...