F1 – Siparietto tra Hamilton | Verstappen e Raikkonen nel retro podio | Max bacchettato da

GF Vip - il Siparietto tra Francesca Cipriani e Walter Nudo finisce nell’imbarazzo : E finalmente al Grande Fratello Vip 2018 Francesca Cipriani ha potuto incontrare Walter Nudo, il concorrente per cui, dice, ha preso una bella cotta. Da tempo, infatti, la ex Pupa parla del suo interesse nei confronti del ‘guru’ della Casa e, dopo vari slittamenti, nella nona puntata del reality è potuta entrare e svelarsi. Il siparietto tra la Cipriani e Nudo è andato in onda sul finire della diretta, quindi magari ve lo siete perso. Era tutto ...

Leognez incontra Berlusconi ai giardinetti - il Siparietto è esilarante : “Voglio le tetta della mamma…”. “Anche io” : Nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, Crozza si immagina Leognez e Berlusconi ai giardinetti insieme, uno nel passeggino e l’altro su una panchina “entrambi ricchi, senza denti e quando parlano non si capisce” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Leognez incontra Berlusconi ai giardinetti, il siparietto è esilarante: “Voglio le tetta della ...

Post partita Milan-Genoa - Siparietto tra Gattuso e Kessie : 'Sei una capra' - VIDEO - : Nel Post partita di Sky Sport condotto da Cattaneo, De Grandis e Ambrosini, proprio quest'ultimo ha interrogato il suo ex compagno nonché attuale allenatore del Milan sulla posizione del ...

F1 - simpatico Siparietto tra Hamilton e Raikkonen in conferenza stampa : Kimi e quell’invito ‘speciale’ per Lewis [VIDEO] : Nel corso della conferenza stampa di Austin, Raikkonen ed Hamilton si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton, seduti uno di fianco all’altro nel corso della conferenza stampa del Gp di Austin. Primo il finlandese e terzo il britannico, entrambi felici ma per motivi diversi: la vittoria ritrovata dopo cinque anni per Iceman e l’ennesimo mattoncino verso il quinto titolo per il driver ...

Domenica Live - il Siparietto trash tra Paris Hilton e Cristiano Malgioglio conquista il pubblico (e così la D’Urso “batte” la Venier) : La sfida del pomeriggio Domenicale è sempre più accesa e Domenica Live ha portato a casa un colpo di primo piano per aggiudicarsi la vittoria contro Domenica In: Paris Hilton. L’ereditiera più famosa al mondo, nota per i suoi vizi e non per le sue virtù, è stata intervistata da Barbara D’Urso (il tutto registrato sabato pomeriggio negli studi di Cologno Monzese) che ha pensato bene di far entrare a sorpresa Cristiano Malgioglio. La ...

VIDEO | Gf Vip - Siparietto sul divano tra Elia e Ivan : l'ex velino stuzzica - il cantante si scioglie : E' sempre più complice il rapporto tra i due inquilini della Casa: i giochi di provocazione vanno avanti a go go...

Belen scatenata tra balli sensuali e drink - l’argentina mostra le mutandine : il VIDEO del Siparietto sexy : Belen Rodriguez e la sua notte infuocata a Milano insieme ad amici, la bellissima showgirl durante il balletto in un locale mostra le mutandine Belen Rodriguez ha trascorso una serata in un locale di Milano insieme ad un’allegra combriccola. La bellissima argentina prima ha cenato in compagnia dei suoi amici a base di ricci di mare e ostriche e poi ha passato il resto della serata tra musica, drink e balli sexy. La showgirl di ...

Il Siparietto al vertice Ue : "Conte non mi registra". "Lei non dirà parolacce" : Se a Vienna, qualche giorno fa, c'era stato un aspro confronto tra Matteo Salvini e il suo omologo lussemburghese, culminato con l'esclamazione "Alors, Merde!" di quest'ultimo, oggi a Salisburgo c'è stato un siparietto molto più lieve tra il premier italiano Giuseppe Conte e il suo collega Xavier Bettel. Lo ha raccontato lo stesso Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del vertice europeo a Salisburgo. Bettel, secondo la ricostruzione ...

BELEN RODRIGUEZ È INCINTA? / Strano Siparietto a Tu si que Vales : a giorni l'annuncio della gravidanza? : BELEN RODRIGUEZ è INCINTA? Nuovi indizi nella registrazione di Tu si que Vales tenutasi ieri: "Battutine dai 4 giudici sulla gravidanza della showgirl..."(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 21:30:00 GMT)