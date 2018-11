F1 – Si spengono i semafori ad Interlagos | Bottas beffa Vettel | ecco la partenza del Gp

F1 – Si spengono i semafori - super avvio di Hamilton : ecco la partenza del Gp del Messico [VIDEO] : Comincia il terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, la Red Bull scatta dalla prima fila con entrambe le proprio monoposto. Hamilton e Vettel subito dietro Adrenalina che sale, emozioni che si susseguono per un Gran Premio che potrebbe regalare il quinto titolo mondiale a Lewis Hamilton . Si gira in Messico , circuito particolare che potrebbe regalare una sorpresa al traguardo, con la possibile vittoria della Red Bull che qui ha ...

F1 – Si spengono i semafori a Suzuka : ecco la partenza del Gp del Giappone [VIDEO] : Sale l’adrenalina e aumentano le emozioni, tutto pronto a Suzuka per il diciassettesimo appuntamento del Mondiale: ecco la partenza del Gp del Giappone Le due Mercedes in prima fila, la Ferrari costretta a rincorrere con Raikkonen quarto e Vettel addirittura ottavo. E’ una partenza difficile per il pilota tedesco, che punta a recuperare più posizioni possibili al via per avvicinarsi il più possibile a Hamilton, pronto a ...