F1 – Raikkonen soddisfatto del suo quarto tempo in qualifica | “il distacco dai piloti

sportfair

(Di domenica 11 novembre 2018) Il commento di Kimidopo le qualifiche disputate ieri sul circuito di Interlagos in vista del Gp del Brasile: il finlandese occuperà la quarta casella in griglia Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ha ottenuto in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il pilota della Mercedes sarà affiancato nella prima fila del Gp del Brasile dal rivale Sebastian Vettel. Dietro al tedesco e del britannico si schiereranno invece Valtteri Bottas e Kimi. Il finlandese della Ferrari, che quindi partirà dalla quarta casella in griglia di partenza, ha detto subito dopo la: “considerando quanto sia stato difficile il weekend fino ad oggi, queste qualifiche sono state la sessione migliore per noi. Il risultato ovviamente non è ottimale, ma abbiamo fatto un buon lavoro. ...