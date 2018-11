F1 | pazzesco Ocon in Brasile | il francese rovina da doppiato la gara di Verstappen VIDEO

sportfair

: @AdamSic58 Ocon pazzesco - Eros84463894 : @AdamSic58 Ocon pazzesco -

(Di domenica 11 novembre 2018) Il pilota della Force India non dà strada ae lo colpisce nella gomma posteriore destra, rischiando dirgli laBrutto episodio nel corso del 45° giro del Gp del, Estebanrischia dire ladi Maxcolpendolo in fase di doppiaggio. Una manovra assurda quella deldella Force India, che obbliga l’olandese a girarsi e a perdere molti secondi da Lewis Hamilton. Fondo danneggiato e rischio fortissimo di ritiro per il driver della Red Bull, che non ha comunque nessuna voglia di mollare.golpea a, que pierde la posición #madremia #BrazilGP pic.twitter.com/sFbPU4dTL5 — VictorF1 (@f1pills) 11 novembre 2018 L'articolo F1,in: ildaladiSPORTFAIR.