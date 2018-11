F1 – Merito della fortuna? Hamilton non ci sta | “l’incidente tra Ocon e Verstappen è un

Massa : 'Hamilton campione con Merito - ma Vettel ha sbagliato più della Ferrari' : L'11 novembre si corre sul circuito di Interlagos e poi ci sarà l'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi, ma Hamilton si è già laureato campione del mondo vanificando i sogni di gloria del Cavallino ...

FRANCESCA INCUDINE VINCE IL PREMIO BIANCA D´APONTE 2018 - A LEI - A PARI Merito CON IRENE - ANCHE IL PREMIO DELLA CRITICA ´FAUSTO MESOLELLA´ : Un caleidoscopio di colori diversi per le dieci finaliste, ognuna delle quali ha portato in scena un suo peculiare mondo musicale e stilistico, testimoniando così le tante sfaccettature di quella che ...

P.S. Giorgio - Calcio a 5 Serie A2 : la Futsal Cobà supera con pieno Merito il turno di Coppa della Divisione - battendo per 3-1 la Tenax ... : Ne ha di che essere soddisfatto l' ex di giornata, quel mister Cafù che ha portato nella scorsa stagione i fidardensi in A2. Adesso sotto con la vincente tra Ortona ed Acqua & Sapone: in ogni caso, si ...

Ius soli approvato a Livorno : la politica non c’entra - è Merito dello spirito della città : di Andrea Taffi “Se vuoi fare come ti pare vai a Livorno”. È questo uno dei motti della città, un motto del quale i livornesi vanno fieri. Da quando, dopo l’insabbiamento del fiume Arno, Livorno è diventato l’unico sbocco al mare del Granducato, il vecchio villaggio inospitale ha assunto via via le vesti di una vera e propria città commerciale. E da subito, grazie alla lungimiranza e all’impulso di Cosimo I dei ...

Francesco Arca attore in Spagna : tutto Merito della compagna Irene Capuano : Francesco Arca recita anche in Spagna: le parole dell’attore Francesco Arca ha deciso di allargare i propri orizzonti. Dopo aver conquistato il successo in Italia, l’attore toscano è pronto a farsi conoscere pure all’estero. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti cominciato a studiare lo spagnolo per avere delle chance in Spagna e nei paesi […] L'articolo Francesco Arca attore in Spagna: tutto merito della ...