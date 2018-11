F1 | Horner imbufalito contro Ocon | “si è comportato da idiota | ha rovinato la gara di

sportfair

(Di domenica 11 novembre 2018) Il team principal della Red Bull si è scagliatoil pilota della Force India, protagonista dell’incidente con Verstappen Una manovra scellerata, un comportamento pessimo costato la vittoria a Max Verstappen. Quanto accaduto in pista tra Estebane il pilota olandese non è passato inosservato agli occhi di Chris, letteralmentenel postper un successo sfumato per colpa di un… doppiato. Intervistato ai microfoni di Sky Sport F1, il team principal della Red Bull non le ha mandate a dire al francese: “è davvero una sorpresa per me quanto accaduto oggi,era un pilota doppiato e quello che non dovrebbe fare è danneggiare il leader della corsa. E’ incredibile, Max avrebbe potuto vincere e invece non è riuscito a farlo.è stato un, lo ha buttato fuori. Daniel è stato fantastico, entrambi i piloti hanno fatto un ...