F1 - Hamilton | ' Vittoria fortunata? Io non ho commesso errori | altri sì'

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : 'Doppia vittoria per me ed il team - una domenica perfetta'. : ... unendolo al titolo costruttori per la Mercedes: ' Sono davvero felice per questo doppio risultato, per me è un onore guidare questa vettura e per questa scuderi a spiega il Campione del Mondo ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Doppia vittoria per me ed il team - una domenica perfetta”. : Lewis Hamilton vince sempre, anche quando non sembrava possibile. L’inglese si aggiudica il Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno approfittando del clamoroso incidente tra Max Verstappen e Esteban Ocon mentre l’olandese era al comando e stava doppiando il francese. Un fatto davvero incredibile. Ad Interlagos, tuttavia, l’inglese ha faticato con la sua vettura, ma ha centrato il successo numero 72 in carriera, unendolo al ...

LIVE F1 - GP Brasile 2018 in DIRETTA : gara. Grande sfida tra Vettel e Hamilton per la vittoria : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Interlagos va in scena la 20esima, e penultima, tappa della stagione, e si annuncia Grande spettacolo per diversi motivi. I tre top team in proiezione gara sembrano quasi sullo stesso LIVEllo, mentre le strategie a LIVEllo di gomme potranno incidere in maniera particolare, con le Ferrari che scatteranno con le Soft, mentre tutti gli altri lo faranno con ...

Messico : vittoria a Verstappen e Titolo a Hamilton. Ferrari a podio : Max Verstappen si è rifatto della delusione della pole persa vincendo per il secondo anno consecutivo il GP del Messico, con una gara perfetta. Sul podio con lui Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, ma i riflettori sono tutti per Lewis Hamilton, quarto al traguardo ma che oggi conquista il quinto Titolo, a due GP dalla […] L'articolo Messico: vittoria a Verstappen e Titolo a Hamilton. Ferrari a podio sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

F1 Ferrari - Vettel : «Per Hamilton Vittoria meritatissima» : CITTA' DEL MESSICO - Sebastian Vettel si congratula con Lewis Hamilton, campione del mondo per la quinta volta grazie al quarto posto conquistato nel Gp del Messico, dove il tedesco si è piazzato secondo, davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen. 'E' una vittoria meritatissima ...

Formula 1 - Hamilton dopo il successo al GP Giappone : 'Uno show - ma non canto ancora vittoria' : "E' stato tutto fantastico, sono felicissimo - le sue parole a bordo pista appena sceso dalla macchina - Vincere qui, su quella che considero la pista più bella del mondo, è davvero bellissimo", dice ...

F1 : Hamilton "Non canto ancora vittoria" : "E' stato tutto fantastico, sono felicissimo - le sue parole a bordo pista appena sceso dalla macchina - Vincere qui, su quella che considero la pista più bella del mondo, è davvero bellissimo", dice ...

Hamilton : "Non canto ancora vittoria" : 'E' stato tutto fantastico, sono felicissimo - le sue parole a bordo pista appena sceso dalla macchina - Vincere qui, su quella che considero la pista più bella del mondo, è davvero bellissimo', dice ...

F1 - Mercedes - Hamilton : 'Weekend incredibile - ma non cantiamo vittoria troppo presto per il titolo' : È stato davvero uno spettacolo, penso che ci siamo impegnati al meglio come team e poi questo tracciato penso che sia il migliore al mondo, non so perché non ne fanno altri simili. Ogni secondo della ...

F1 : Hamilton 'Non canto ancora vittoria' : "E' stato tutto fantastico, sono felicissimo - le sue parole a bordo pista appena sceso dalla macchina - Vincere qui, su quella che considero la pista più bella del mondo, è davvero bellissimo", dice ...

F1 - Hamilton : "Non cantiamo ancora vittoria" : "Abbiamo un bel gap su Vettel, spero di fare bene ad Austin". Verstappen: "Seb non poteva superarmi, non c'era spazio"

Formula 1 - GP Russia. Hamilton - vittoria pesante. Ma è la meno prestigiosa : E' sicuramente la vittoria meno prestigiosa, delle otto che Lewis Hamilton ha conquistato in questa stagione. Una vittoria che si è visto regalare da Valtteri Bottas che lo ha fatto passare al 23esimo ...

F1 Gp Russia : vittoria per Hamilton - terzo posto per Vettel : SOCHI - Lewis Hamilton su Mercedes vince il Gp di Russia a Sochi: il pilota britannico precede al traguardo il compagno di squadra Valtteri Bottas, autore della pole. Al giro 25 il cambio di posizione ...

F1 - Singapore : Hamilton domina - vittoria e allungo. Vettel terzo - il mondiale si allontana : Nella classifica iridata Lewis allunga su Vettel, ora sono 40 i punti di vantaggio del campione del mondo in carica. Tags Argomenti: formula uno F1 Mercedes Ferrari Protagonisti: lewis Hamilton ...