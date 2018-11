F1 | GP del Brasile 2018 | Hamilton | pole quasi perfetta Vettel cerca il successo per il

Brasile : piloti Ferrari soddisfatti della macchina in qualifica : Secondo e quarto tempo per i piloti Ferrari al termine di una qualifica molto movimentata a Interlagos: prima fila per Sebastian Vettel, che partirà accanto al poleman Lewis Hamilton, che avranno alle loro spalle i compagni di squadra Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Ecco i commenti dei Ferraristi a fine qualifica: Sebastian Vettel (P2, 1’07’’364 […] L'articolo Brasile: piloti Ferrari soddisfatti della macchina in qualifica sembra essere ...

F1 Gran Premio del Brasile 2018 in tv : dove vedere la diretta da Interlagos : Gp Brasile 2018: gli appuntamenti su Sky e Tv8 Sky Sport F1 Gran Premio del Brasile in diretta alle ore 20:10. Tv8 diretta della gara ore 20:10 Per vedere l'intera programmazione di questa sera ...

Formula 1 GP Brasile. L'analisi tecnica delle qualifiche di Interlagos : Hamilton ha ostacolato leggermente Raikkonen e successivamente Sirotkin, ma i commissari non hanno inflitto alcuna penalità al campione del mondo in carica dato che il pilota Williams si stava ...

Formula 1 - GP Brasile : la guida del pilota - curve e segreti : Penultima prova del Mondiale, la Formula 1 è in Brasile . Qui vi spieghiamo i punti "critici" del circuito di San Paolo e tutto quello che deve sapere un pilota prima di scendere in pista. Curva 1 Si ...

Formula 1 - GP Brasile. Da Hamilton a Vettel : gli episodi chiave delle qualifiche VIDEO : Lewis Hamilton ha conquistato la pole a Interlagos, ma il sabato brasiliano è stato animato da polemiche e dubbi nel post qualifiche. Si tratta di tre episodi , due simili che vedono protagonista ...

Formula 1 - GP del Brasile : Hamilton in pole. Vettel secondo e investigato : reprimenda e 25mila euro di multa : Di seguito il comunicato FIA, tempi e cronaca LIVE 21:30 10 nov reprimenda PER Vettel E multa DI 25mila euro DOPO L'INVESTIGAZIONE 21:29 10 nov Il comunicato sull'investigazione a Vettel 21:03 10 ...

F1 – Vettel sanzionato ad Interlagos? Ecco la decisione dei commissari del Gp del Brasile : Sebastian Vettel tira un sospiro di sollievo ad Interlagos: la decisione dei commissari dopo le qualifiche del Gp del Brasile Sono finite da più di un’ora le qualifiche del Gp del Brasile, che hanno visto Lewis Hamilton conquistare una splendida pole position, nonostante critiche e polemiche per alcuni episodi discutibili in pista. Dal termine del Q3 ad ora, però, tutti gli appassionati della F1 non hanno fatto altro che cercare ...

Formula 1 - la griglia di partenza del GP del Brasile : Lewis Hamilton , su Mercedes, ha conquistato la pole position del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale di Formula 1. Sulla pista di Interlagos, il campione del mondo ha chiuso il miglior giro in 1.'07"281. In prima fila, al suo fianco, partirà Sebastian Vettel , staccato di 93 millesimi. Mercedes e Ferrari anche in seconda fila, con Bottas in terza piazza , ...

F1 – Bottas non nasconde la sua delusione in Brasile : “una rossa si è messa tra noi” : Valtteri Bottas manifesta tutta la sua delusione al termine delle qualifiche del Gp del Brasile: le parole del finlandese della Mercedes in conferenza stampa Lewis Hamilton ha conquistato oggi la sua decima pole position stagionale, ad Interlagos, lasciandosi alle spalle Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Il britannico della Mercedes partirà dalla prima posizione in griglia di partenza al Gp del Brasile nonostante qualche episodio dubbio ...

F1 – Hamilton analizza le qualifiche del Gp del Brasile : “era difficile interpretare” : Le sensazioni di Lewis Hamilton dopo la pole position al Gp del Brasile: le parole del britannico della Mercedes nella conferenza stampa post qualifiche ad Interlagos Lewis Hamilton ha conquistato oggi la sua decima pole position stagionale, ad Interlagos, lasciandosi alle spalle Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Il britannico della Mercedes partirà dalla prima posizione in griglia di partenza al Gp del Brasile nonostante qualche ...

F1 – Vettel zittito dalla ‘mossa’ dei commissari dopo le qualifiche del Brasile : “non so cosa aspettarmi” : Sebastian Vettel commenta in conferenza stampa ed ai microfoni dei giornalisti le sue qualifiche sul circuito di Interlagos in vista del Gp del Brasile Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ottiene in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il britannico è perciò il poleman del Gp del Brasile 2018. Il pilota della Mercedes sarà affiancato in ...

Formula 1 - Lewis Hamilton in pole position nel Gran premio del Brasile : Decima pole position stagionale per Lewis Hamilton , che scatterà davanti a tutti nel Gran premio del Brasile , penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 . Alle sue spalle la Ferrari di ...

F1 – Hamilton elogia le Ferrari - Vettel sbotta contro i commissari e Bottas rimane neutro : le impressioni dei piloti dopo le qualifiche del Brasile : Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas commentano a caldo le qualifiche del Gp del Brasile tenutesi sul circuito di Interlagos Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ottiene in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il britannico è perciò il poleman del Gp del Brasile 2018. Il pilota della Mercedes sarà affiancato in prima fila da ...

F.1 - GP del Brasile - Pole di Hamilton - Vettel secondo : Lewis Hamilton ha conquistato la Pole position del Gran Premio del Brasile, la decima di questa stagione. Il cinque volte campione del mondo ha fermato il cronometro sull'1:07.281 che gli vale la partenza in prima posizione domani e il nuovo record della pista. Seconda posizione per Vettel, rimasto alle spalle del suo rivale per 93 millesimi. Seguono i rispettivi compagni di squadra, con Bottas terzo e Raikkonen quarto.In aggiornamento...