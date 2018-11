F1 - GP Brasile | Vettel e il caso dei controlli in Q2 | la ricostruzione di Matteo Bobbi

Gp Brasile : multa e reprimenda per Vettel : ANSA, - ROMA, 10 NOV - Sono costati una reprimenda e una multa di 25 mila euro a Sebastian Vettel, ma nessuna penalizzazione in griglia, le 'intemperanze' alla pesa durante le qualifiche del Gp del ...

Formula 1 - GP Brasile. Da Hamilton a Vettel : gli episodi chiave delle qualifiche VIDEO : Lewis Hamilton ha conquistato la pole a Interlagos, ma il sabato brasiliano è stato animato da polemiche e dubbi nel post qualifiche. Si tratta di tre episodi , due simili che vedono protagonista ...

Vettel - l'incubo continua : furia dopo le prove in Brasile - : Si prolunga il digiuno di pole position per Sebastian Vettel . Neppure nella penultima prova del Mondiale 2018, in Brasile, il tedesco della Ferrari riuscirà a partire davanti a tutti, soddisfazione ...

F1 - GP Brasile 2018 : Sebastian Vettel se la cava con una reprimenda e 25mila euro di multa. Il tedesco partirà secondo : La notizia è di alcuni minuti fa ed è un sospiro di sollievo per i tifosi della Ferrari: Sebastian Vettel, infatti, non sarà penalizzato di posizioni nella griglia di partenza del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il tedesco era stato invitato alla verifica del peso in un momento molto concitato delle qualifiche: Seb non ha spento il motore e poi, con modi non così ortodossi, ha sbracciato per tornare subito al ...

Formula 1 - GP del Brasile : Hamilton in pole. Vettel secondo e investigato : reprimenda e 25mila euro di multa : Di seguito il comunicato FIA, tempi e cronaca LIVE 21:30 10 nov reprimenda PER Vettel E multa DI 25mila euro DOPO L'INVESTIGAZIONE 21:29 10 nov Il comunicato sull'investigazione a Vettel 21:03 10 ...

Formula 1 - GP Brasile. Vettel dopo le qualifiche : 'Meglio se sto zitto' : Sebastian Vettel è dispiaciuto per aver mancato la pole position nel GP del Brasile, andata al suo rivale e già campione del mondo Lewis Hamilton. "Meglio se sto zitto" Nelle prime dichiarazioni dopo ...

Gp Brasile - Hamilton conquista la pole. Anche Vettel in prima fila - ma a rischio sanzione : INTERLAGOS - Pole position per Lewis Hamilton nel Gran Premio del Brasile, penultima prova stagionale in programma domenica sul circuito di Interlagos. Il campione del mondo della Mercedes fa il record della pista in 1'07'281, precedendo di 93 millesimi Sebastian Vettel, che lo affiAncherà in prima fila. Alle loro spalle Valtteri Bottas, Mercedes, e l'altra rossa di ...

Brasile : pole di Hamilton davanti a Vettel. Ma caos regole : Ancora lui davanti a tutti: Lewis Hamilton ha conquistato la pole nel GP del Brasile, la decima della stagione e l’82° in carriera, che è anche la numero 100 per la Mercedes e la quinta conscutiva del team a Interlagos. A meno di un decimo la Ferrari di Sebastian Vettel, la cui seconda posizione potrebbe […] L'articolo Brasile: pole di Hamilton davanti a Vettel. Ma caos regole sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 Brasile - Vettel investigato : «Meglio non dire nulla» : INTERLAGOS - 'Ho avuto un piccolo bloccaggio alla curva otto. Era un po' troppo, quindi ho perso tempo e non migliorato la mia posizione come speravo. Comunque siamo molto vicini' . Sebastian Vettel è ...