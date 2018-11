F1 Gp Brasile | Verstappen e Ocon | spintoni nel post gara

F1 Gp Brasile : scintille tra Verstappen e Ocon nel post gara : INTERLAGOS - La manovra azzardata di Esteban Ocon ha mandato su tutte le furie Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, come mostra un filmato pubblicato sui social network, a fine gara è andato a ...

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton vince una gara pazza davanti a un fenomenale Verstappen. Titolo costruttori alla Mercedes : Il campione del mondo si prende la posizione del monegasco, mentre la Rossa fatica e Raikkonen e Vettel non si avvicinano alla Red Bull in testa in questa fase. Il n.44 però non è performante al ...

F1 - Pagelle GP Brasile 2018 : Max Verstappen reale vincitore - Hamilton inesorabile - Ferrari spente - Ricciardo arrembante - Ocon scandaloso! : Il Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno ha regalato grandi emozioni e alcuni momenti al limite dell’incredibile. La vittoria va a Lewis Hamilton anche se, sul campo, avrebbe meritato Max Verstappen, messo ko da Esteban Ocon. Andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Interlagos per vedere chi si è meritato un voto alto e chi, invece, merita una bocciatura. LE Pagelle DEL GP DEL Brasile 2018 LEWIS Hamilton (MERCEDES) ...

F1 - mani addosso tra Verstappen e Ocon : clamorosa rissa tra i due piloti dopo il Gp del Brasile [VIDEO] : Il pilota della Red Bull va a cercare il francese dopo il Gp del Brasile, mettendogli le mani addosso Clamoroso quanto successo al termine del Gp del Brasile, Max Verstappen è andato infatti a cercare Esteban Ocon per farsi giustizia da solo dopo il contatto avvenuto nel corso della gara. Durante le operazione di peso, l’olandese ha letteralmente messo le mani al pilota della Force India, spintonandolo e facendolo cadere dalla ...

F1 – Scintille Ocon-Verstappen in Brasile - Esteban non si pente : “Max ha cercato di darmi un cazzotto” : Esteban Ocon non chiede scusa a Verstappen: le parole del pilota della Force India dopo il contatto con l’olandese della Red Bull in pista in Brasile Una gara spettacolare, oggi sul circuito di Interlagos: il Gp del Brasile ha visto trionfare Lewis Hamilton, che festeggia con la Mercedes il quinto titolo Costruttori consecutivo, ma è stato Max Verstappen il vero protagonista della gara. Sorpasso dopo sorpasso, l’olandese della ...

F1 – Hamilton euforico - Verstappen dà dell’idiota ad Ocon - Raikkonen sereno : le parole dei protagonisti del Gp del Brasile : Lewis Hamilton euforico per il titolo costruttori conquistato con la Mercedes, Verstappen infuriato con Ocon, Raikkonen soddisfatto: le prime sensazioni dei protagonisti del Gp del Brasile Lewis Hamilton ritrova la vittoria: fresco vincitore del quinto titolo Mondiale, grazie al quarto posto conquistato al Gp del Messico, il britannico della Mercedes si è aggiudicato oggi il Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione, grazie ...

Brasile - vince Hamilton. Ma Verstappen dà spettacolo. Ferrari - Raikkonen 3° : Ha vinto Lewis Hamilton che partiva dalla pole e la Mercedes è campione del mondo costruttori per il quinto anno di fila. Ma non è stato un copione banale o scontato perché per 44 giri è stato il GP del Brasile di Max Verstappen e della Red Bull, autentici protagonisti della ...

GP del Brasile - vince Hamilton con la Mercedes davanti a Verstappen. Sul podio Raikkonen con la Ferrari : Il cinque volte campione del mondo britannico sono già due gare che non vince dopo aver dominato sei dei precedenti sette gran premi. Le due Rosse di Maranello saranno le uniche due vetture fra le ...

GP del Brasile - Hamilton in testa davanti a Verstappen. La Ferrari di Raikkonen è terza : 60° - Si ferma per la seconda volta la Mercedes di Bottas che monta le Pirelli soft gialle. 54° giro - Si ferma di nuovo la Ferrari di Vettel e monta la rossa supersoft. Rientra alle spalle di ...

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton vince una gara pazza davanti a un fenomenale Verstappen. Titolo costruttori alla Mercedes : Lewis Hamilton (Mercedes) vince il GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ha centrato il decimo successo stagionale davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull) e al finlandese Kimi Raikkonen (Ferrari). Solo sesta l’altra Ferrari del tedesco Sebastian Vettel, probabilmente afflitta da alcuni problemi tecnici. Alle spalle di Kimi troviamo l’australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) e il ...

F1 - pazzesco Ocon in Brasile : il francese rovina da doppiato la gara di Verstappen [VIDEO] : Il pilota della Force India non dà strada a Verstappen e lo colpisce nella gomma posteriore destra, rischiando di rovinargli la gara Brutto episodio nel corso del 45° giro del Gp del Brasile, Esteban Ocon rischia di rovinare la gara di Max Verstappen colpendolo in fase di doppiaggio. Una manovra assurda quella del francese della Force India, che obbliga l’olandese a girarsi e a perdere molti secondi da Lewis Hamilton. Fondo ...

F1 – Verstappen scarta la possibilità di pole in Brasile : “impossibile contro i nostri avversari” : Max Verstappen commenta il suo venerdì di prove libere a Interlagos: l’olandese ha ottenuto il quinto miglior tempo nelle Fp2 Dopo le prove libere del venerdì sul circuito di Interlagos il pilota più veloce è stato Valtteri Bottas. Il pilota finlandese ha segnato il tempo migliore, seguito ad un soffio da Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen e Kimi Raikkonen. Domani, a battersi per la penultima pole ...

Formula 1 - GP Brasile : prime libere a Verstappen - seconde a Bottas. Vettel 3° nelle FP2 : Di seguito tempi e cronaca LIVE 17:46 9 nov FP2, CLASSIFICA LIVE : BOT, HAM, VET, RIC, VER 19:30 9 nov DRIVER TEAM 1 Bottas Mercedes 1:08.846 2 Hamilton Mercedes +0.003 3 Vettel Ferrari +0.073 4 ...