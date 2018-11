F1 | Gp Brasile | ordine d' arrivo e verdetti finali Il racconto

Ordine d’arrivo F1 - GP Brasile 2018 : risultato e classifica della gara : A Interlagos è andato in scena il GP del Brasile 2018 , penultima tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo sullo storico tracciato verdeoro dove abbiamo assistito a grandi duelli e a tantissimi sorpassi, un vero e proprio show per un appuntamento sempre imperdibile nel calendario internazionale. Di seguito l’ Ordine d’arrivo della gara e la classifica finale. GP Brasile 2018 : Ordine D’ARRIVO E classifica ...

Brasile - Bolsonaro : “Se eletto ordinerò subito l’estradizione di Cesare Battisti” : Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra favorito per il ballottaggio nelle elezioni presidenziali in Brasile, ha assicurato che se verrà eletto ordinerà “immediatamente” l’estradizione di Cesare Battisti, l’ex membro del Proletari Armati per il Comunismo (Pac), condannato a diversi ergastoli in Italia. L'articolo Brasile, Bolsonaro: “Se eletto ordinerò subito l’estradizione di Cesare Battisti” proviene ...