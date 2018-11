F1 Gp Brasile | Hamilton | «Un onore vincere con la Mercedes»

Brasile : Max vicinissimo - ma vince Hamilton - 3° Kimi. Mercedes campione : In Brasile poteva finalmente arrivare la prima vittoria di Max Verstappen e sarebbe stata memorabile. Ma a vincere è stato nuovamente lui, Lewis Hamilton, anche grazie alla follia di Esteban Ocon che, doppiato, ha mandato in testacoda l’olandese mentre lo superava, permettendo al neo-campione di riprendere il comando della gara, che ha portato alla Mercedes […] L'articolo Brasile: Max vicinissimo, ma vince Hamilton, 3° Kimi. ...

F.1 - GP del Brasile - Vince Hamilton. Mercedes campione del mondo : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Brasile, mettendo in bacheca il 72 successo in carriera. Grazie al risultato odierno, la Mercedes festeggia il quinto titolo costruttori consecutivo con una gara d'anticipo rispetto alla fine del campionato. Sul podio di Interlagos uno sfortunato Verstappen - privato della possibilità di Vincere per un incidente con Ocon - e Kimi Raikkonen.Ocon ha preso il Toro per le corna. L'epilogo del Gran Premio ...

F1 - Pagelle GP Brasile 2018 : Max Verstappen reale vincitore - Hamilton inesorabile - Ferrari spente - Ricciardo arrembante - Ocon scandaloso! : Il Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno ha regalato grandi emozioni e alcuni momenti al limite dell’incredibile. La vittoria va a Lewis Hamilton anche se, sul campo, avrebbe meritato Max Verstappen, messo ko da Esteban Ocon. Andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Interlagos per vedere chi si è meritato un voto alto e chi, invece, merita una bocciatura. LE Pagelle DEL GP DEL Brasile 2018 LEWIS Hamilton (MERCEDES) ...

F1 – Hamilton euforico - Verstappen dà dell’idiota ad Ocon - Raikkonen sereno : le parole dei protagonisti del Gp del Brasile : Lewis Hamilton euforico per il titolo costruttori conquistato con la Mercedes, Verstappen infuriato con Ocon, Raikkonen soddisfatto: le prime sensazioni dei protagonisti del Gp del Brasile Lewis Hamilton ritrova la vittoria: fresco vincitore del quinto titolo Mondiale, grazie al quarto posto conquistato al Gp del Messico, il britannico della Mercedes si è aggiudicato oggi il Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione, grazie ...

Brasile - vince Hamilton. Ma Verstappen dà spettacolo. Ferrari - Raikkonen 3° : Ha vinto Lewis Hamilton che partiva dalla pole e la Mercedes è campione del mondo costruttori per il quinto anno di fila. Ma non è stato un copione banale o scontato perché per 44 giri è stato il GP del Brasile di Max Verstappen e della Red Bull, autentici protagonisti della ...