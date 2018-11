F1 - GP Brasile 2018 : Ferrari - Mercedes e Red Bull partono con concrete chance di vittoria - chi la spunterà ad Interlagos? : Cosa dobbiamo aspettarci dal Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno? Sicuramente grande spettacolo. Le condizioni ci sono tutte. Grande equilibrio in pista, pressioni ridotte al minimo, dato che il titolo iridato è già stato assegnato, e strategie che si annunciano quanto mai importanti. In poche parole tutti gli ingredienti sono disposti sulla pista di Interlagos. Ora non rimane che ai piloti di fare il loro. Le due prime due giornate, tra ...

F1 - GP Brasile 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Oggi domenica 11 novembre si disputa il GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1. Sul mitico circuito di Interlagos, uno dei più amati dai piloti per il suo particolare layout fatto di tanti saliscendi e di curve appassionanti, andrà in scena una delle gare più attese dell’intera stagione: il titolo piloti è già stato vinto da Lewis Hamilton mentre la corsa verso la corona costruttori è ancora aperta matematicamente, anche se ...

F1 Brasile 2018 - Gara - Diretta tv - Sky Sport Uno HD e TV8 : La zampata del campione del mondo non lascia scampo alle Ferrari (Diretta tv, Sky Sport Uno HD e TV8), che in Brasile hanno l'ultima chance per cercare di strappare il titolo costruttori alla Mercedes. Le Rosse sono veloci, molto, ma Lewis Hamilton, pur col titolo già in tasca, non molla di un centimetro e centra la decima pole stagionale, che è anche la 100/a in assoluto per la Mercedes, col miglior tempo in assoluto sul circuito ...

F1 - GP Brasile 2018 : Vettel - niente penalità : solo multa e reprimenda : A Vettel non sarà comminata alcuna penalità: il tedesco scatterà quindi dalla prima fila accanto al campione del mondo 2018, Lewis Hamilton. Per Vettel solo una reprimenda e una multa da 25.000 euro. ...

F1 - GP Brasile 2018 : Sebastian Vettel se la cava con una reprimenda e 25mila euro di multa. Il tedesco partirà secondo : La notizia è di alcuni minuti fa ed è un sospiro di sollievo per i tifosi della Ferrari: Sebastian Vettel, infatti, non sarà penalizzato di posizioni nella griglia di partenza del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il tedesco era stato invitato alla verifica del peso in un momento molto concitato delle qualifiche: Seb non ha spento il motore e poi, con modi non così ortodossi, ha sbracciato per tornare subito al ...

F1 - GP Brasile 2018 : a che ora inizia e come vederlo in tv su Sky e TV8 : Domani andrà in scena il GP del Brasile 2018, penultimo atto del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos prepariamoci ad assistere ad un grande spettacolo. Il campionato riservato ai piloti è già deciso: Lewis Hamilton ha ottenuto il suo quinto titolo, il quarto con la Mercedes. Tuttavia, l’interesse dei top team sarà quello di centrare il successo di tappa e, nel caso delle Frecce d’Argento e della Ferrari, giocarsi il ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : “Peccato per il secondo posto - domani punteremo su una strategia diversa dagli altri” : Mastica amaro Sebastian Vettel dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. il tedesco conclude a 93 millesimi dalla pole position di Lewis Hamilton con la consapevolezza che era solamente questione di centimetri tra i due rivali per quanto visto oggi. “Eravamo davvero molto vicini – conferma il quattro volte campione del mondo nel corso delle interviste di rito post-qualifiche, oggi ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Stupito per la pole position - domani in gara le gomme faranno la differenza” : Lewis Hamilton è soddisfatto della pole position del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno di domani. L’inglese, nonostante due rischi notevoli nella Q2 (due ostacoli nei confronti di Kimi Raikkonen e Sergey Sirotkin), si gusta la 82esima partenza al palo della carriera, la decima in questo 2018, la 100esima per la Mercedes. La felicità, per il cinque volte campione del mondo, ovviamente, è notevole. “Sono state qualifiche ...

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton centra la pole tra le polemiche e beffa Vettel - quarto Raikkonen : Lewis Hamilton (Mercedes) non si risparmia e centra la pole position anche del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos, dove ha fatto la sua comparsa anche qualche goccia di pioggia, l’inglese ha conquistato la partenza al palo numero 82 della sua carriera, ma ci sarà da discutere. Andiamo, però, con ordine. Il cinque volte iridato ha realizzato uno straordinario 1:07.281 e domani prenderà il via davanti a ...

Griglia di partenza F1 - GP Brasile 2018 : risultato e classifica delle qualifiche. : Di seguito la Griglia di partenza del Gran Premio del Brasile che si correrà domani. Griglia DI partenza GP Brasile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kevin Magnussen (Haas) 12 Sergio Perez (RP Force India) 13 Esteban Ocon (RP Force India) 14 Nico Hulkenberg (Renault) 15 Sergey Sirotkin (Williams) 16 Carlos Sainz (Renault) 17 Brendon Hartley (Toro Rosso) 18 Fernando Alonso (McLaren) 19 Lance Stroll (Williams) 20 Stoffel Vandoorne (McLaren) CLICCA ...

F1 - GP Brasile 2018 : domani la gara. Programma - orario e tv : Dopo due giorni intensi e caratterizzati dall’infinita lotta tra Ferrari e Mercedes, domani (ore 18.10) si disputerà il Gran Premio del Brasile 2018, ventesima e penultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il meraviglioso circuito di Interlagos, sede del GP brasiliano ininterrottamente a partire dal 1990, è stato teatro di corse epiche che sono state decisive ai fini dell’assegnazione del titolo iridato mentre quest’anno ...

LIVE F1 - GP Brasile 2018 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale. Vettel si gioca la pole! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos apprestiamoci a vivere un time-attack molto tirato in cui la Ferrari e la Mercedes si confronteranno a viso aperto. Viste le caratteristiche della pista, i distacchi potrebbero essere i minimi e le posizioni in griglia si giocheranno sul filo dei centesimi. Sebastian Vettel ha grandi ...

