F1 – Dai complimenti alla Mercedes ai problemi di Vettel in Brasile | Arrivabene spiega

sportfair

: Hai colto lo spirito. Complimenti. Iniziamo cosi. Adesso qualcun altro risponderà che CON Renzi non andiamo da ness… - CarloCalenda : Hai colto lo spirito. Complimenti. Iniziamo cosi. Adesso qualcun altro risponderà che CON Renzi non andiamo da ness… - giuliog : RT @LaSkilly: #Biella, #Mattarella nel ristorante gestito dai ragazzi down: foto di gruppo e complimenti - xabier2013 : RT @LaSkilly: #Biella, #Mattarella nel ristorante gestito dai ragazzi down: foto di gruppo e complimenti -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Mauriziosi congratula con laper il titolo Costruttori e analizza la gara di oggi in, dal terzo posto di Raikkonen aidiUna gara non troppo soddisfacente, oggi, inper la Ferrari. Kimi Raikkonen ha conquistato un positivo terzo posto, alle spalle di Hamilton e Verstappen, mentrenon è riuscito mai a lottare per le migliori posizioni a causa di un problema al motore che gli ha impedito di essere competitivo. Photo4 / LaPresse La Ferrari, con la vittoria di Hamilton ed il terzo posto di Raikkonen, vede lafesteggiare per il titolo Costruttori e, dunque, dice addio ad un importante obiettivo: “oggi, nonostante il podio di Kimi, non siamo purtroppo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, che era quello di tenere aperta la lotta nel mondiale Costruttori. Già dal giro di formazione ci eravamo accorti di un ...