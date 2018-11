F1 Brasile | Ricciardo | «Con Vettel sono stati scorretti | servono nuove regole»

F1 - piove sul bagnato per Daniel Ricciardo : l’australiano penalizzato di cinque posizioni in Brasile : Ennesima doccia fredda per Daniel Ricciardo , il pilota australiano riceverà cinque posizioni di penalità sulla griglia del Gp del Brasile Brutte notizie per Daniel Ricciardo in vista del Gp del Brasile , la Red Bull infatti dovrà sostituire il turbo sul propulsore Renault dell’australiano, intervento che gli costerà cinque posizioni sulla griglia di partenza. photo4/Lapresse Ennesima mazzata per il driver di Perth, chiamato ad ...

F1 – Ricciardo - l’avviso ai meccanici e la rabbia di Verstappen in Messico : “ecco come li ho avvisati che sarei venuto in Brasile” : Daniel Ricciardo dalla delusione in Messico alla rabbia di Verstappen per la pole persa: le parole dell’australiano della Red Bull alla vigilia del Gp del Brasile Sta per iniziare una grande festa in Brasile: i piloti della F1 sono pronti a scendere in pista per le prime sessioni di prove libere del penultimo appuntamento in calendario. Sul circuito di Interlagos saranno tanti i piloti che vorranno togliersi qualche sassolino dalla ...