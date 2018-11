F1 | arriva la sanzione per Verstappen dopo la rissa con Ocon | ecco la decisione dei

La sanzione Ue all'Italia potrebbe arrivare prima del previsto (e "a causa" del debito fatto dal Governo Gentiloni) : La Commissione Europea affila le armi e si prepara a usare il pugno duro nei confronti dell'Italia se le sue richieste di riscrivere un nuovo Documento Programmatico di Bilancio, come il Governo Conte ha lasciato intendere, non verranno accolte. Pronta, alle brutte, anche ad assumere un'altra decisione che non ha precedenti in Ue, dopo il respingimento del Dpb: l'apertura di una procedura di infrazione in tempi rapidi, già nelle prossime ...