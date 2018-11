F1 | Alonso | «In futuro Indy 500 | ma non solo»

F1 – Alonso svela il suo futuro : assalto alla ‘Triple Crown’ - lo spagnolo correrà la 500 Miglia di Indianapolis : Fernando Alonso ha svelato un’importante decisione in merito al suo futuro: lo spagnolo correrà la 103ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis Dopo aver vinto il GP di Monaco (2006 e 2007) ed aver trionfato nella 24 Ore di Le Mans (2018), Fernando Alonso vuole portarsi a casa la 500 Miglia di Indianapolis per completare la mitica ‘Triple Crown’ del motorsport. Dopo aver annunciato la decisione di non voler prendere parte al Mondiale di ...

F1 - Renault - Sainz sul futuro : 'McLaren è un grande team - chiederò consigli ad Alonso' [VIDEO] : Nel corso della trasmissione Paddock Live Show, andata in onda questa sera su Sky Sport F1 HD, Carlos Sainz ha parlato del proprio futuro in McLaren , sottolineando come il team inglese abbia tutte le capacità per uscire da questa complicata situazione. Secondo lo spagnolo, infatti,...

Alonso : la F1 del futuro copia la Indycar : Secondo Fernando Alonso, la F1 sta copiando la Indycar per la direzione delle monoposto del futuro e quasi tutti sono convinti che lo spagnolo correrà proprio negli USA. “Penso che andrà in America la prossima stagione“, ha detto il boss della Formula E Alejandro Agag. “Ma gli staremo alle calcagna per averlo con noi nella stagione […] L'articolo Alonso: la F1 del futuro copia la Indycar sembra essere il primo su ...

F1 Singapore - Alonso : «Per il futuro sto valutando alcune opzioni» : Singapore - è tornato a parlare alla vigilia del weekend di gara anche Fernando Alonso: ' La verità è che siamo sempre andati bene qui. Sarà difficile comunque, perché le ultime gare non sono andate ...