F 1 | GP del Brasile - Vince Hamilton Mercedes campione del mondo costruttori

F1 - mani addosso tra Verstappen e Ocon : clamorosa rissa tra i due piloti dopo il Gp del Brasile [VIDEO] : Il pilota della Red Bull va a cercare il francese dopo il Gp del Brasile, mettendogli le mani addosso Clamoroso quanto successo al termine del Gp del Brasile, Max Verstappen è andato infatti a cercare Esteban Ocon per farsi giustizia da solo dopo il contatto avvenuto nel corso della gara. Durante le operazione di peso, l’olandese ha letteralmente messo le mani al pilota della Force India, spintonandolo e facendolo cadere dalla ...

F1 – Hamilton euforico - Verstappen dà dell’idiota ad Ocon - Raikkonen sereno : le parole dei protagonisti del Gp del Brasile : Lewis Hamilton euforico per il titolo costruttori conquistato con la Mercedes, Verstappen infuriato con Ocon, Raikkonen soddisfatto: le prime sensazioni dei protagonisti del Gp del Brasile Lewis Hamilton ritrova la vittoria: fresco vincitore del quinto titolo Mondiale, grazie al quarto posto conquistato al Gp del Messico, il britannico della Mercedes si è aggiudicato oggi il Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione, grazie ...

GP del Brasile - vince Hamilton con la Mercedes davanti a Verstappen. Sul podio Raikkonen con la Ferrari : Il cinque volte campione del mondo britannico sono già due gare che non vince dopo aver dominato sei dei precedenti sette gran premi. Le due Rosse di Maranello saranno le uniche due vetture fra le ...

F1 - Hamilton regala il quinto titolo alla Mercedes : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp del Brasile : Pokerissimo della Mercedes, il team di Brackley vince il quinto titolo Costruttori grazie alla vittoria di Hamilton in Brasile La Mercedes si laurea campione del mondo dei Costruttori per la quinta volta consecutiva, un successo arrivato grazie al trionfo di Hamilton nel Gp del Brasile, abile a precedere sul traguardo Verstappen e Raikkonen. Niente da fare per la Ferrari, costretta ad arrendersi dopo il terzo posto di Iceman e il sesto di ...

F1 - Hamilton vince in Brasile e allunga su Vettel : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp del Messico : Il pilota della Mercedes si prende il Gp del Brasile e festeggia alla grande la vittoria del quinto titolo, aumentando anche il vantaggio su Vettel nella classifica piloti Nonostante il titolo sia già in tasca, Lewis Hamilton aumenta il vantaggio su Vettel nella classifica piloti. Il pilota della Mercedes vince il Gp del Brasile e stacca ulteriormente il tedesco della Ferrari, solo sesto oggi al traguardo. Un risultato ottenuto con le ...

Formula 1 Brasile - la Mercedes vince anche il Mondiale costruttori : Ferrari ancora deludenti [FOTO] : 1/15 Photo4/LaPresse ...

GP del Brasile - Hamilton in testa davanti a Verstappen. La Ferrari di Raikkonen è terza : 60° - Si ferma per la seconda volta la Mercedes di Bottas che monta le Pirelli soft gialle. 54° giro - Si ferma di nuovo la Ferrari di Vettel e monta la rossa supersoft. Rientra alle spalle di ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Brasile 2018 : risultato e classifica della gara : A Interlagos è andato in scena il GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo sullo storico tracciato verdeoro dove abbiamo assistito a grandi duelli e a tantissimi sorpassi, un vero e proprio show per un appuntamento sempre imperdibile nel calendario internazionale. Di seguito l’Ordine d’arrivo della gara e la classifica finale. GP Brasile 2018: Ordine D’ARRIVO E classifica ...

Formula1 Brasile Caso Hamilton-Sirotkin : ecco le ragioni della Fia : Abbiamo avuto l'opportunità di raccogliere, da parte dei commissari Fia, un interessante spiegazione di dettaglio su come siano giunti alla decisone di non sanzionare Lewis Hamilton, per l'episodio ...

F1 – Si spengono i semafori ad Interlagos : Bottas beffa Vettel - ecco la partenza del Gp del Brasile [VIDEO] : E’ cominciato il penultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula 1, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel vanno a caccia di un successo che potrebbe decidere anche il duello nei Costruttori Adrenalina che sale, emozioni che affiorano e semafori che si spengono. Parte il Gp del Brasile, penultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula 1. Un titolo Costruttori ancora da assegnare, con la Mercedes che potrebbe festeggiare proprio ad ...

F1 Gp Brasile 2018 - la diretta della gara. Il live : Appellandosi a sofismi interpretativi, hanno ritenuto di non dover prendere provvedimenti a carico del campione del mondo. Ma qui bisogna intendersi. Io mi guardo bene dal mettere in discussione il ...

Formula 1 - Gran Premio del Brasile : come vederlo in streaming e in TV : Comincia alle 18.10, e Hamilton – che ha già vinto matematicamente il Mondiale – partirà in pole position

