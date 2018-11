Ettore Messina ammette | ' Deluso dalla mancata panchina in estate

Basket - Ettore Messina : “Italia ai Mondiali nelle finestre d’autunno? Sarebbe un bel segnale” : C’è un uomo che, pur essendo lontano dall’Italia, non l’ha mai lasciata nel senso più proprio. Quell’uomo è Ettore Messina, l’allenatore che più di ogni altro rappresenta il nostro Paese nel mondo a livello cestistico. Anche oggi che è di nuovo alle dipendenze di Gregg Popovich quale suo vice ai San Antonio Spurs, Messina non dimentica il suo Paese, come dimostra in un’intervista rilasciata al Corriere dello ...