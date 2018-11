ESTATE DI SAN MARTINO | mito o scienza?

ESTATE di San Martino con Nebbie - Smog e Temperature Miti : Arriva l’ Estate di San Martino , come preannunciato nel precedente editoriale, dalla nuova settimana avremo la rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Questo promontorio determinerà condizioni meteorologiche più stabili, ma anche valori termici Miti ed anomali per il periodo. Stabilità atmosferica, non significa sempre cieli sereni! Infatti sulle pianure del Nord e ...

L’ESTATE di San Martino “dura tre giorni e un pochinino” : ecco i proverbi più famosi e l’origine della leggenda : “Soldato per forza, vescovo per dovere, monaco per scelta“, questa è la storia di Martino di Tours così come tramanda Sulpicio Severo, suo discepolo, che narra come Martino, nel 327, sia fuggito a 10 anni da casa a Ticinum, l’attuale Pavia, per opporsi al volere del padre, il quale – ex ufficiale – vuole indirizzarlo alla carriera militare. Nel corso della fuga Martino incontra una famiglia di cristiani che, dopo ...