Espulso Higuain | il Pipita perde la testa contro la Juventus

Higuain torna a essere espulso in Serie A dopo 2 anni: espulsione con il Milan dopo quella nel 2016 con il Napoli.

Clamoroso quanto sta succedendo nel finale della partita tra Milan e Juventus, bianconeri in doppio vantaggio prima con Mandzukic e nel finale con Ronaldo. Qualche minuto dopo la rete del portoghese follia di Higuain, prima l'ammonizione poi a muso duro con l'arbitro, espulsione inevitabile. L'attaccante nervoso costretto ad essere portato via dal campo.