Enduro – FIM ISDE 2018 | iniziata ufficialmente la Cerimonia d’Apertura

(Di domenica 11 novembre 2018) Con ladi Apertura èla FIM. Lunedì il via della competizione Oltre 400 piloti provenienti da 25 nazioni e 1.400 chilometri di gara. Questi i numeri della Sei Giorni diieri a Viña del Mar con ladi Apertura svoltasi in Avenida Perù, una delle vie principali della località cilena che si affaccia sull’Oceano Pacifico. Durante la sfilata delle nazionali, svoltasi alle 18.00 (le 22.00 in Italia) le squadre della Maglia Azzurra sono state accolte con grande entusiasmo dagli appassionati del posto. Portabandiera degli azzurri è stato Matteo Cavallo, Campione del Mondo EJ in carica. Sul palco della presentazione sono saliti il Coordinatore del ComitatoFMI, Franco Gualdi, il Commissario Tecnico FMI, Cristian Rossi e i Tecnici FMI Andrea Balboni, Mario Rinaldi e Alex Zanni. Insieme a loro anche i ...