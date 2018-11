Elvis Presley è tra le sette persone che riceveranno la Medal of Freedom | la più alta

Usa - Donald Trump premia Elvis Presley : 23.12 Il Re del Rock'n'Roll riceverà la più alta onorificenza civile che un presidente degli Stati Uniti può assegnare: la "Presidential Medal of Freedom". Non è l'unica medaglia postuma:Trump ha inserito anche l'ex giudice della Corte Suprema Antonin Scalia,morto 2 anni fa, la leggenda del baseball Usa Babe Ruth soprannominato The Great Bambino, morto nel 1948 e Miriam Adelson, moglie del miliardario Sheldon, finanziatori del partito ...