Elisa Isoardi risponde ai follower che l' attaccano per la foto con Salvini | Perché

Elisa Isoardi sulla foto di Salvini : «Ma non capite quanto amore c’è?» : Isoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i ...

Enrico Mentana a TvTalk : 'Perché non ho parlato della rottura tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi' : 'Non ci sono le tavole della legge per cui questa è una storia politica o meno', ha detto. 'Nel mio telegiornale non ho dato questa notizia. In Francia nessuno ne parlarebbe perché esiste un codice ...

Vittorio Feltri : 'Elisa Isoardi? Avrei preferito che Matteo Salvini lasciasse Luigi Di Maio' : La rottura con Elisa Isoardi 'sembra essersi rivelata un'arma a vantaggio di Matteo Salvini '. Vittorio Feltri , in una intervista ai Lunatici su Rai Radio2 , parla dell' addio social che ha visto ...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi - Franca Leosini smaschera la foto dello scandalo : 'Costruita e strutturata' : Franca Leosini è la regina della cronaca nera in tv, da anni celebre conduttrice di 'Storie Maledette' su Rai 3. Ma a 'Un giorno da pecora' su Radio 1 l'hanno fatta parlare di politica a partire dalla 'storia maledetta' tra Lega e ...

Matteo Salvini frecciatina a Elisa Isoardi : Matteo Salvini è stato ospite all’Auditorium Parco della Musica a Roma per la presentazione della campagna #cuoriconnessi2 presentata da Polizia di Stato e Unieuro, parlando ai ragazzi delle scuole dell’uso corretto dei social non ha risparmiato una frecciatina alla ex Elisa Isoardi: «Attenti a quello che condividete. Io di foto che vengono messe e poi girano in rete ne so qualcosa…», ha detto alludendo alla foto pubblicata dalla ormai ex ...

Annalisa Chirico rivela : “Elisa Isoardi senza pudore. Matteo Salvini mi piace - è un uomo interessante” : “Matteo Salvini mi piace, è un uomo interessante e divertente. Anche se a me piacciono gli uomini più attempati. Come Montezemolo“. Ospite a La Zanzara, Annalisa Chirico ha commentato con Giuseppe Cruciani e David Parenzo la fine della relazione tra Matteo Salvini e Elisa Isoardi. Secondo la giornalista, la Isoardi “non ha avuto il pudore dei sentimenti, come tanti in questo periodo” pubblicando sui social la famosa foto ...

Quello sguardo di Elisa IsoardiAntimaschilismo da motel trestelle : Le cronache digitali ci dicono che è geometra, ed ha partecipato a Miss Muretto oltre ad essere stata eletta Miss Fragola, occhi verdi e fisico da modella, Elisa Isoardi è stata per qualche mese la donna più ricercata, fotografata e inseguita del paese, e non solo per le sue indubitabili doti di intrattenitrice, ma per la sua storia d’amore col neo-ministro Dracula Salvini Segui su affaritaliani.it

Elisa Isoardi single. Matteo Salvini : “Ci sono tanti stronz…” : Matteo Salvini e Elisa Isoardi: l’ultima frecciatina di lui Giorni fa Elisa Isoardi, con una foto pubblicata su instagram insieme a Matteo Salvini in camera da letto, ha annunciato la fine della loro storia d’amore. Un annuncio che ha fatto molto discutere. Difatti, inutile negarlo, proprio quell’immagine ha creato un bel subbuglio mediatico. Il motivo? Era un loro momento intimo, che probabilmente Matteo Salvini non avrebbe ...

Elisa Isoardi : "Non volevo umiliare Matteo Salvini - ho scelto una foto dolce" : Insieme al flirt tra Asia Argento e Fabrizio Corona e al conseguente clamoroso scazzo via social tra l'attrice e la madre, è stata, senza dubbio, la notizia della settimana per quanto riguarda la cronaca rosa. L'annuncio via Instagram della fine della storia d'amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è stato discusso in ogni dove, dai bar ai social, dalla tv alla carta stampata, passando per le radio. In particolare a far parlare è stata ...

Matteo Salvini - frecciatina a Elisa Isoardi : «Attenti a quello che condividete - io di mie foto in rete ne so qualcosa...» : di James Perugia Il vicepremier Matteo Salvini ospite all'Auditorium Parco della Musica a Roma per la presentazione della campagna #cuoriconnessi2 presentata da Polizia di Stato e Unieuro, parlando ai ...

Matteo Salvini conferma la fine dell’amore con Elisa Isoardi : La foto che ha utilizzato Elisa Isoardi per dire sui social la fine della relazione, con Matteo Salvini, lui non l’avrebbe mai pubblicata. “Non ho mai parlato della mia vita privata, non inizierò a farlo adesso. Ma non mi vergogno di avere amato. Per mio carattere alcune cose me le tengo per me, sul mio telefonino e nei miei ricordi. Ognuno è fatto a suo modo: è stata una cosa molto bella, come tutte le cose può avere un inizio e una ...

Matteo Salvini frecciatina ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia : Matteo Salvini risponde in modo pungente ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia d’amore A suon di post su Instagram la storia di Salvini e Isoardi si è conclusa, qualche ora fa la bella presentatrice con una foto su instagram spiegava a tutti la fine della storia d’amore con il leader della Lega. Salvini dal canto suo, visto la viralità della notizia, direttamente dall’Africa, dove si trova per lavoro; decide di scrivere ...

Matteo Salvini frecciatina ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia : Matteo Salvini risponde in modo pungente ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia d’amore A suon di post su Instagram la storia di Salvini e Isoardi si è conclusa, qualche ora fa la bella presentatrice con una foto su instagram spiegava a tutti la fine della storia d’amore con il leader della Lega. Salvini dal canto suo, visto la viralità della notizia, direttamente dall’Africa, dove si trova per lavoro; decide di scrivere ...

Matteo Salvini : "Elisa Isoardi? Sono single ma non sul mercato" (video) : Doppietta tv per Matteo Salvini, al centro del gossip, in questi giorni, per la fine della sua triennale relazione con Elisa Isoardi. Oltre ai temi legati alla strettissima attualità politica, il vicepremier, ospite ieri, di 'Pomeriggio 5', ha risposto alle domande della padrona di casa, Barbara D'Urso, che riguardano la sua vita privata:prosegui la letturaMatteo Salvini: "Elisa Isoardi? Sono single ma non sul mercato" (video) pubblicato su ...