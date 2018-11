Elia Fongaro a Domenica Live | “Innamorato di Jane Alexander? Non corriamo”

Elia Fongaro a Domenica Live parla dell’ex fidanzato di Jane Alexander : Domenica Live: Elia Fongaro parla di Gianmarco, l’ex di Jane Alexander Elia Fongaro è stato il primo ospite della puntata di oggi di Domenica Live ed è stato subito bombardato di domande sia da Barbara d’Urso che da Riccardo Signoretti, desiderosi di sapere di più sul suo rapporto con Jane Alexander. Finora comunque l’ex velino di Striscia la Notizia non aveva mai parlato di Gianmarco, il ragazzo che avrebbe dovuto sposare ...

Elia Fongaro a Verissimo : il gesto d’amore per l’ex fidanzata e la promessa per Jane : Intervista di Elia Fongaro a Verissimo: cosa ha detto sull’ex fidanzata Chiara Baschetti e su Jane Alexander Elia Fongaro è stato ospite a Verissimo dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip. L’ex Velino di Striscia la notizia ha parlato a lungo della sua esperienza all’interno della Casa di Cinecittà. Ma non ha potuto fare a meno […] L'articolo Elia Fongaro a Verissimo: il gesto d’amore per l’ex ...

Jane Alexander - primi dubbi su Elia Fongaro? Gianmarco un chiodo fisso al Gf Vip : Gf Vip 2018, Jane Alexander ha dubbi su Elia e Gianmarco? Lory la getta in confusione Al Gf Vip, nel tardo pomeriggio, Jane Alexander si è confidata su Elia e Gianmarco in una chiacchierata con Lory Del Santo. Quest’ultima era curiosa di sapere se Jane sa già cosa dirà a Gianmarco, il suo ormai ex […] L'articolo Jane Alexander, primi dubbi su Elia Fongaro? Gianmarco un chiodo fisso al Gf Vip proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini reagisce così al bacio tra Elia Fongaro e Jane Alexander : tutto finto? : Ha emozionato molti, in studio e a casa, il bacio di tra Jane Alexander ed Elia Fongaro . La storia d'amore più intensa e sorprendente del Grande Fratello Vip sembra così resistere anche alla ...

Elia Fongaro intervista esclusiva : “Io e Jane Alexander - le accuse di razzismo e il mio futuro” : Elia Fongaro è stato uno dei concorrenti più discussi del Grande Fratello Vip 3. Il modello non è riuscito a vincere il reality show, ma ha conquistato il cuore dell’attrice Jane Alexander. La loro storia sta facendo innamorare i fan del programma condotto da Ilary Blasi. La redazione di SuperGuidaTv l’ha intervistato in esclusiva. Elia Fongaro intervista: “Non si può parlare di razzismo” Partiamo dalla fine: ...

Grande Fratello Vip : Elia Fongaro sarebbe corteggiato da una misteriosa showgirl : L'eliminazione di Elia Fongaro dal Grande Fratello Vip è avvenuta proprio quando l'ex velino si era avvicinato sentimentalmente a Jane Alexander. Anche se molti telespettatori hanno messo in dubbio l'autenticita' del sentimento tra i due concorrenti, è apparso evidente che entrambi hanno sofferto molto per la separazione. L'attrice ha vissuto dei momenti di Grande sconforto dopo l'uscita dell'amico chiedendosi se lui, una volta fuori dalla Casa, ...

Elia Fongaro bacia Jane Alexander al GF Vip : “Mi sei mancata” : Jane Alexander emozionata al Grande Fratello Vip 3 per Elia Fongaro Il Grande Fratello Vip ha permesso questa sera in diretta a Jane Alexander di incontrare finalmente il suo Elia Fongaro, che non vedeva da ben due settimane. Ilary Blasi ha prima di tutto chiesto all’attrice se gli fosse mancato l’ex velino di Striscia la Notizia e Jane, senza pensarci troppo, ha risposto che non c’era nemmeno bisogno di rispondere, in quanto ...

Jane Alexander non lo sa - ma fuori dalla Casa ecco che voce gira su Elia Fongaro : È una settimana esatta che Elia Fongaro si è lasciato dietro le spalle la famosa porta rossa della Casa ed è tornato alla vita normale. Ma non ha preso bene l’eliminazione dal GF Vip. L’ha fatto capire appena entrato in studio, da Ilary Blasi e Alfonso Signorini e ha ribadito il suo pensiero non appena rientrato in possesso dei suoi canali social. “eccomi di nuovo qua: Ciaoooo!! – ha scritto il modello – Come sapete purtroppo ieri sono ...

GF Vip : Jane Alexander cambia idea su Elia Fongaro? : Inutile girarci intorno, la coppia composta da Jane Alexander e Elia Fongaro ha fatto molto discutere i tanti telespettatori e i fan della terza edizione del GF Vip. Il motivo? Soprattutto per il fatto che lei non era single. Difatti fuori dalla casa più spiata dagli italiani c’era un uomo ad aspettarla. Ma la donna, dopo aver conosciuto Elia, ha deciso di lasciare il suo compagno perchè ha capito che non sarebbe potuto essere l’uomo della sua ...

Elia Fongaro dimentica Jane con un’altra? Chi è la sua corteggiatrice : Elia Fongaro corteggiato da una showgirl fuori dal Grande Fratello Vip Una terza persona si sarebbe inserita tra Elia Fongaro e Jane Alexander. In base quanto riportato sul numero in uscita del settimanale Oggi, sembrerebbe che il velino di Striscia la notizia sia tampinato da una corteggiatrice in questi giorni. La donna in questione sarebbe “una showgirl della Milano bene”, in base quanto riportato dal settimanale, che non ha ...