Ecco Appius 2014, il capolavoro di San Michele Appiano

(Di lunedì 12 novembre 2018) Parallelamente al Merano WineFestival per il quinto anno viene presentato Appius 2014, il vino da sogno, il fiore all’occhiello, di Hans Terzer, winemaker della Cantina Produttori di San. Un uomo che ha dedicato e dedica la sua vita alla produzione del vino. La Cuvée (il vino prodotto dai vitigni di uno stesso terreno o fermentato nello stesso tino) esprime i vertici qualitativi dell’annata, conferiti alla Cantina Sane personalmente selezionate dal winemarker sulla base di una formula ottenuta negli anni di continue sperimentazioni vocate al raggiungimento della massima qualità. Appius 2014 rispecchia a suo modo il profilo climatico di quell’annata, considerata dai più come un’annata difficile a causa dei prolungati periodi di pioggia. Ma Hans Terzer, non si è arreso e ha fatto di ...