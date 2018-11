È stata arrestata una donna ritenuta responsabile di aver messo aghi nella frutta | in

Aghi nelle fragole al supermercato : arrestata una donna : Una 50enne è finita in manette in Australia: sarebbe coinvolta nel mistero delle fragole con Aghi da cucito all'interno. A...

Il Segreto anticipazioni : Julieta viene arrestata : Claudia Galàn nei panni di Julieta in Il Segreto Brutte notizie per i tanti fan de Il Segreto. Dalla prossima settimana, infatti, la fortunata soap spagnola non andrà più in onda al sabato, cedendo il suo posto in palinsesto alla nuova edizione del talent Amici. Confermatissimo invece l’appuntamento con gli abitanti di Puente Viejo al pomeriggio dal lunedì al venerdì su Canale5, e in prime time al martedì su Rete4. Il Segreto: ...

'Ndrangheta : operazione Metastasi - arrestata figlia Mario Trovato : Milano, 10 nov. (AdnKronos) - Nella mattinata di ieri 9 novembre i Carabinieri della Stazione di Olginate, in provincia di Lecco, hanno arrestato Stefania Shanna Trovato, 31enne, residente a Galbiate, in esecuzione di ordine di carcerazione della Procura di Lecco. La donna, figlia di Mario Trovato,

Il segreto - Francisca scompare e Julieta arrestata : anticipazioni trame dal 12 al 16 novembre : Anche dopo sei anni dal suo inizio, la soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili –, non risparmia colpi di scena, morti, intrighi, amori leciti e clandestini nonché, ça va sans dire, segreti a non più finire. La serie iberica è in onda su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 novembre alle ...

Anticipazioni Il Segreto dal 12 al 16 Novembre 2018 : Julieta arrestata : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Julieta in carcere, Emilia nasconde qualcosa Una settimana ricca di colpi di scena a Il Segreto di Puente Viejo. Ci attendono nuovi e sconvolgenti episodi. La trama della telenovela spagnola si fa sempre più avvincente. Partiamo da ciò che accade alla dolce Julieta. La giovane donna e il suo amato […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 12 al 16 Novembre 2018: Julieta arrestata proviene da ...

Venezia - furto di gioielli a Palazzo Ducale. arrestata banda di ladri : Avevano rubato i gioielli della mostra "Tesori dei Moghul e dei Maharaja", lo scorso 3 gennaio, al Palazzo Ducale di Venezia. I ladri erano riusciti a non far scatare subito l'allarme, guadagnando così un minuto di tempo, prezioso per nascondersi tra i visitatori e lasciare indisturbati il museo. Con il colpo, i due uomini si erano portati via un paio di precchini di platino con diamante e una spilla di rubini, dal valore di circa due milioni ...

Abusa di un bimbo di 9 anni arrestata dottoressa napoletana : Avrebbe Abusato nella sua casa al mare a Castel Volturno di un bimbo di nove anni che le era stato affidato per poche ore dai genitori. È finita per questo in carcere, su ordine del Gip del...

Abusa di un bimbo di 9 anni arrestata dottoressa napoletana : Avrebbe Abusato nella sua casa al mare a Castel Volturno di un bimbo di nove anni che le era stato affidato per poche ore dai genitori. È finita per questo in carcere, su ordine del Gip del Tribunale ...

Abusa di un bimbo di 9 anni arrestata dottoressa napoletana : Avrebbe Abusato nella sua casa al mare a Castel Volturno di un bimbo di nove anni che le era stato affidato per poche ore dai genitori. È finita per questo in carcere, su ordine del Gip del...

Trovata con 400 grammi di hashish - arrestata a Caltanissetta : I poliziotti hanno arrestato a Caltanissetta Joy Osemekhian, nigeriana 19enne, colta nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di circa 400 grammi di hashish. Gli agenti dell'antidroga ...

Il paradiso delle signore anticipazioni : ANDREINA arrestata - VITTORIO nei guai… : Problemi in arrivo per la coppia storica de Il paradiso delle signore: le anticipazioni su ANDREINA Mandelli (Alice Torriani) e VITTORIO Conti (Alessandro Tersigni) non preannunciano nulla di buono e infatti vedremo come l’arresto di ANDREINA porterà gravi conseguenze soprattutto all’affascinante pubblicitario. La Mandelli, insomma, non è riuscita né a fuggire sola e né con il suo VITTORIO, e la denuncia inaspettata non fa che ...

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana : Alfonso sospetta di Emilia - Julieta arrestata : Prosegue l’appuntamento con la serie televisiva spagnola “Il Segreto” [VIDEO]che tiene compagnia al pubblico italiano dal lunedì al venerdì. Le Anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima ci dicono che l’eroina di Puente Viejo cioè Julieta Uriarte, non riuscira' a fuggire con il suo amato Saul Ortega perché finira' in prigione con una gravissima accusa. Alfonso Castaneda invece dopo aver ...

Marsala : arrestata dalla Polizia di Stato la latitante SOARE Niculina cl. 1970 - colpita da Mandato di Arresto Europeo - per i reati di ... : Nella mattinata del 03.11.2018, personale del Commissariato di P.S. di Marsala procedeva all'Arresto di SOARE Niculina, nei cui confronti era Stato emesso, ben cinque anni addietro, un Mandato di ...

La cercavano da 5 anni in tutta Europa. Arrestata a Marsala latitante rumena : Era ricercata in Romania da 5 anni per associazione a delinquere finalizzata alle truffe e all'uso di atti falsi. E' stata Arrestata a Marsala, dagli agenti del Commissariato di Polizia, Niculina ...