Durian | proprietà e benefici del frutto che puzza

dilei

(Di domenica 11 novembre 2018) Ilè untropicale che, nonostante emani unapiuttosto sgradevole, è ricco diper la salute. Ha una forma sferica, è verde e con spine acuminate. Sotto la sua buccia però si nasconde una polpa zuccherina e cremosa, che contiene tantissime sostanze benefiche. Una volta aperta la buccia dura e spessa, al di sotto ilnasconde un cuore tenerissimo, con un sapore zuccherino che sembra un mix dei migliori frutti tropicali. In Italia è molto raro, ma si può gustare in Thailandia, India e Indonesia, dove cresce spontaneamente e in abbondanza. Ilè composto per lo più da acqua e fibre. La sua polpa è ricca di vitamina C, utile per innalzare le difese immunitarie e combattere i malanni di stagione. Al suo interno troviamo anche i flavonoidi, potenti antiossidanti e antitumorali, che svolgono un’azione protettiva nei confronti del cuore e ...