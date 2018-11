Due indagati per la morte di Marianna Pepe | campionessa di tiro a segno | “L’ex compagno

Marianna Pepe - Due indagati per la morte della campionessa di tiro a segno : 'Un pestaggio brutale' : Sviluppi inquietanti sul caso della morte di Marianna Pepe , la 39enne campionessa di tiro a segno. Da subito si sapeva che era stata aperta un'inchiesta sulla sua morte, ma ora si scopre che ci sono ...

La misteriosa morte della campionessa di tiro Due indagati : "Pepe picchiata dal compagno - fuggita con il figlio - forse uccisa dalla droga" : Ci sono due persone indagate in merito alla vicenda della morte di Marianna Pepe, l'ex campionessa di tiro a segno. La sera prima della morte, Marianna sarebbe stata picchiata violentemente dall'ex compagno e poi sarebbe scappata da un amico. Dove però ha perso la vita. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso.

Frode fiscale - indagati 18 manager di Privat Kredit Bank : “Duecento clienti italiani hanno nascosto soldi a Lugano” : Diciotto manager della banca svizzera Pkb PrivatBank, che controlla anche l’italiana Cassa Lombarda, sono indagati in un’inchiesta del procuratore di Milano Francesco Greco e del pm Elio Ramondini nata dalle verifiche su 198 clienti italiani che hanno portato 409 milioni di euro a Lugano per nasconderli al Fisco e poi li hanno fatti riemergere con la voluntary disclosure. Le ipotesi di reato sono riciclaggio e Frode fiscale. La Gdf di Milano ha ...

Meningite - 5 medici indagati per la morte di un bimbo di Due anni : Cinque sanitari degli ospedali di Sarno e Nocera Inferiore , Salerno, sono indagati per la morte di un bimbo di due anni deceduto martedì per una presunta Meningite. La Procura di Nocera Inferiore, ...

Marco Biagi - scritte sui muri contro il giuslavorista ucciso dalle nuove Br : Due indagati per apologia di terrorismo : Scrissero sui muri “Marco Biagi non pedala più” e “Onore a Mario Galesi“, uno dei suoi assassini. E lo fecero sui muri del dipartimento di Economia dell’università di Modena e Reggio Emilia. Adesso rischiano un processo per apologia dei delitti di attentato per finalità terroristiche e di porto abusivo di armi. Sono i reati per cui i pm di Bologna, Antonello Gustapane e Antonella Scandellari, hanno chiuso le indagini nei confronti di un 28enne ...

Desirée Mariottini - il gip convalida il fermo per Mamadou e altri Due indagati : «Si sono accaniti sul suo corpo per 2 giorni - senza pietà» : Secondo quanto si apprende Brian Minteh, 43 anni, del Senegal, è stato l'unico a rispondere alle accuse, mentre il senegalese Mamadou Gara, 27 anni, e il 46enne nigeriano Chima Alinno si sono avvalsi della facoltà di non rispondere

Desirée - interrogati i tre stranieri indagati - Due non rispondono alle domande : il gip convalida il fermo : Il gip di Roma, Maria Paola Tomaselli, ha convalidato il fermo dei tre indagati per la morte e lo stupro di Desiree Mariottini. Il giudice si è riservato di decidere nelle prossime ore in merito all'...

La truffa delle case vacanza fantasma Indagati anche Due bergamaschi : Gli annunci online per alloggi estivi vista mare a Senigallia. Le vittime anticipavano la caparra, ma arrivati al mare scoprivano l'inganno. Nove Indagati in tutto.

Parma - indagati per abuso d’ufficio l’assessore all’urbanistica e Due tecnici del Comune nell’inchiesta sull’Urban district : L’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici della giunta di Federico Pizzarotti, Michele Alinovi, e due tecnici dello stesso Comune di Parma sono indagati per abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta che ha portato al sequestro cautelativo del cantiere del centro commerciale ‘Parma Urban Discrict‘. Le indagini nascono da un esposto presentato da parte di Legambiente: è emerso che l’opera in ...

Turchia - nuovi guai per Arda Turan : possibile coinvolgimento nel golpe del 2016 - indagati anche Due ex Inter : Arda Turan rischia di finire nuovamente nei guai con la legge: l’ex Atletico Madrid avrebbe avuto un ruolo nel fallito golpe del 2016 in Turchia nuovi guai per Arda Turan, questa volta, se è possibile, ancora più seri. Nei giorni scorsi, il calciatore turco, era stato coinvolto in una rissa per la quale rischia fino a 12 anni di carcere a causa delle accuse a suo carico di molestie sessuali, lesioni personali e porto illegale di armi. ...