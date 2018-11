Dopo la mobilitazione Sì-Tav | domani Toninelli vede la collega francese

Il popolo del "Sì Tav" alla prova della piazza Dopo la mobilitazione online : Il popolo del Sì alla Tav, dopo avere accolto l'appello rimbalzato sui social in queste settimane, si prepara a scendere in piazza, sabato mattina, per dire che la città non è contro la Torino-Lione. Senza bandiere di partito e senza etichette politiche, solo il tricolore e la bandiera dell'Europa. A raccogliere l'invito, secondo gli organizzatori, sono decine di migliaia di persone che in ...

