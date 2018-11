Domenica Live | Marchesa show bis | “Sono stanca di regalare pubblicità alle nullità”

Loredana Lecciso chiarisce il giallo su Al Bano a Domenica Live : Al Bano ha dato buca a Barbara d’Urso? Loredana Lecciso chiarisce a Domenica Live Loredana Lecciso oggi a Domenica Live ha finalmente rivelato cosa è accaduto ad Al Bano la settimana scorsa. Il cantante di Cellino San Marco, star annunciata come ospite la scorsa Domenica, aveva infatti all’ultimo dato buca a Barbara d’Urso, a causa di un apparente malore. Al Bano tuttavia, mentre la conduttrice era ancora in diretta con il ...

Il malore di Al Bano orchestrato da Romina Power? A Domenica Live la verità di Loredana Lecciso : Fino alla sera precedente Al Bano Carrisi era in contatto con la redazione di Domenica Live per partecipare al programma e di questo ne era a conoscenza anche Loredana Lecciso almeno fino a prima di salire sul palco. Proprio la mattina dopo ha avuto un lieve malore ed il medico che si trovava lì gli ha chiesto di non prendere subito l’aereo. IL malore DI AL Bano orchestrato DA Romina Power? Conoscendo Al Bano la d’Urso ha capito che ...

Domenica Live - violenta rissa tra Signoretti e la Marchesa d'Aragona : 'Vergognati' : Brutale rissa a Domenica Live . Riccardo Signoretti, direttore del Nuovo , contro la Marchesa. 'Ridammi indietro i soldi. Quella rubrica, sul mio giornale, te l'ho data perché ti spacciavi per ...

Grande Fratello Vip - nuova lite tra Maria Monsè e Daniela Del Secco a Domenica Live : Ancora Marchesa. Daniela Del Secco torna a Domenica Live per rispondere a nuove accuse. La prima è sulla sua casa per la confusione ingenerata da alcune foto della 'Marchesa' scattate a Palazzo ...

La Marchesa D’Aragona s’annoia a Domenica Live e ignora Maria Monsé : Domenica Live: Maria Monsè si scaglia contro la Marchesa D’Aragona La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona versus Maria Monsè è diventato un cavallo di battaglia della terza edizione del Grande Fratello Vip e di Domenica Live. Le due prime donne del reality show più spiato dagli italiani hanno avuto un confronto nella puntata dell’11 novembre del contenitore del dì festivo della rete ammiraglia del Biscione. Cosa è successo tra ...

Marchesa d'Aragona e Maria Monsè : a Domenica Live la verità sulla serata in carrozza (video) : prosegui la letturaMarchesa d'Aragona e Maria Monsè: a Domenica Live la verità sulla serata in carrozza (video) pubblicato su Gossipblog.it 11 novembre 2018 15:56.

Marchesa d'Aragona - nuovo attacco contro di lei a Domenica Live : «Falso titolo nobiliare» : Il direttore Riccardo Signoretti , in diretta tv a Domenica Live su Canale 5, si scaglia contro la Marchesa d'Aragona Daniela Del Secco , che lo ha attaccato nelle scorse puntate. La definisce 'falsa ...

Elia Fongaro a Domenica Live : “Innamorato di Jane Alexander? Non corriamo” : Elia Fongaro da Barbara d’Urso: cosa ha detto su Jane Alexander al Grande Fratello Vip Elia Fongaro è sbarcato a Domenica Live dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip. Inevitabili, da parte di Barbara d’Urso, le domande su Jane Alexander. La conoscenza tra l’ex Velino di Striscia la notizia e l’attrice di Elisa di Rivombrosa è […] L'articolo Elia Fongaro a Domenica Live: “Innamorato di Jane Alexander? ...

Riccardo Signoretti e la Marchesa d’Aragona : è scontro a Domenica Live : Marchesa d’Aragona: Riccardo Signoretti sbrocca in diretta a Domenica Live A Domenica Live non poteva di certo mancare il talk dedicato alla Marchesa d’Aragona. Tra gli opinionisti chiamati in studio da Barbara d’Urso c’era Riccardo Signoretti, che per qualche tempo ha collaborato insieme all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il direttore di Nuovo ha accusato Daniela Del Secco di essere una persona falsa, di ...

Domenica Live - Maria Monsè : “Mia figlia è stata male per Cecchi Paone” : Maria Monsè svela che sua figlia è stata male a Domenica Live Maria Monsè ha fatto il suo ingresso oggi a Domenica Live, pronta per il suo confronto contro la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. Prima del duro scontro, la conduttrice ha parlato della lite che aveva avuto con Alessandro Cecchi Paone all’interno della Casa del Grande Fratello Vip svelando che sua figlia c’era rimasta molto male per quanto il noto presentatore ...

Domenica Live - Riccardo Signoretti contro la Marchesa d'Aragona : "Vergognati" (video) : Riccardo Signoretti, ospite, oggi, 11 novembre 2018, a Domenica Live, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, sull'ormai ex amica Marchesa d'Aragona che si è sottratta ad un confronto diretto: Ridammi indietro i soldi. Quella rubrica, sul mio giornale, te l'ho data perché ti spacciavi per Marchesa. Al Grande Fratello non sarebbe mai entrata da plebea. Ha rubato il posto a qualche altro vip. Quella che si deve vergognare sei tu. Chiedi ...

Elia Fongaro a Domenica Live parla dell’ex fidanzato di Jane Alexander : Domenica Live: Elia Fongaro parla di Gianmarco, l’ex di Jane Alexander Elia Fongaro è stato il primo ospite della puntata di oggi di Domenica Live ed è stato subito bombardato di domande sia da Barbara d’Urso che da Riccardo Signoretti, desiderosi di sapere di più sul suo rapporto con Jane Alexander. Finora comunque l’ex velino di Striscia la Notizia non aveva mai parlato di Gianmarco, il ragazzo che avrebbe dovuto sposare ...

Elia Fongaro a Domenica Live : "Jane Alexander? Persona speciale" (video) : Elia Fongaro, ospite in tv, 'Domenica Live', dopo l'uscita dal 'Grande Fratello Vip', ha voluto chiarire, una volta per tutte, il legame speciale con Jane Alexander, conosciuta all'interno della casa:Elia: "Non corriamo più del dovuto. Ma ho conosciuto una Persona molto molto speciale"prosegui la letturaElia Fongaro a Domenica Live: "Jane Alexander? Persona speciale" (video) pubblicato su Gossipblog.it 11 novembre 2018 14:18.

Domenica Live – Puntata del 11 novembre 2018 – Lecciso - la Marchesa d’Aragona - Maria Monsé e Carta tra gli ospiti. : Ritorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 11 novembre 2018 – Lecciso, la Marchesa ...