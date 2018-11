Domenica Live | La “Marchesa” sbugiardata dalla macchina della verità | lei sbotta un po

Domenica Live - la “Marchesa” D’Aragona sbugiardata anche dalla macchina della verità - lei sbotta! : Domenica Live, durante la prova della macchina della verità, la “Marchesa” viene sbugiardata, lei sbotta Durante la puntata di oggi non solo La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona aveva avuto il suo confronto con Maria Monsè da Barbara d’Urso, ma aveva anche fatto delle rivelazioni inaspettate. La scorsa settimana era intervenuto in collegamento Simone Di Matteo, il quale aveva affermato che La Marchesa volesse copiare Tina ...

La Lecciso a Domenica Live al posto di Al Bano ma la D'Urso non perdona : A "Domenica Live", Barbara D'Urso ospita Loredana Lecciso per dipanare la matassa Al Bano-malore-Cina. Il bidone della scorsa settimana è un trauma non superato, ma Barbara D'Urso ne approfitta per ...

Domenica Live - la “Marchesa” D’Aragona sbugiardata anche dalla macchina della verità - lei sbotta! : Domenica Live, durante la prova della macchina della verità, la “Marchesa” viene sbugiardata, lei sbotta Durante la puntata di oggi non solo La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona aveva avuto il suo confronto con Maria Monsè da Barbara d’Urso, ma aveva anche fatto delle rivelazioni inaspettate. La scorsa settimana era intervenuto in collegamento Simone Di Matteo, il quale aveva affermato che La Marchesa volesse copiare Tina ...

Domenica Live - macchina della verità sulla Marchesa : 'Non è nobile' : La sentenza della macchina della verità sulla Marchesa d'Aragona operata a Domenica Live è chiara: la signora non è nobile di nascita. Blogo analizza tutte le risposte dell'ex gieffina: Tu hai una ...

Grande Fratello Vip - nuova lite tra Maria Monsè e Daniela Del Secco a Domenica Live : lo scontro prosegue fuori onda : Ancora Marchesa. Daniela Del Secco torna a Domenica Live per rispondere a nuove accuse. La prima è sulla sua casa per la confusione ingenerata da alcune foto della 'Marchesa' scattate a Palazzo ...

Marco Carta canta il nuovo singolo a Domenica Live dopo il coming out : Marco Carta canta ‘Una Foto di Me e di Te’ a Domenica Live Marco Carta è stato ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live nella puntata dell’11 novembre. Il cantante ha presentato per la prima volta Live e in esclusiva il nuovo singolo “Una Foto di Me e di Te”. Lo scorso 28 ottobre, Marco Carta ha fatto coming out proprio nel salotto di Domenica Live in diretta e questo gli è costato anche qualche critica, con i ...

Elia Fongaro fa sul serio : la dichiarazione su Jane Alexander a 'Domenica Live' : L'ex concorrente del GF Vip parla dei suoi sentimenti per l'attrice conosciuta nella Casa del GF VIp

Domenica Live - scontro tra Maria Monsè e la Marchesa. Signoretti : “Non ti perdonerò mai" : Faccia a faccia tra le ex concorrenti del Grande Fratello Vip che non si sono risparmiate gravi accuse. E il direttore di...

La Marchesa sconfessata dalla macchina della verità a Domenica Live : «Non ho nulla da nascondere» aveva detto Daniela Del Secco prima di sottoporsi alla macchina della verità a Domenica Live. Il test però non ha dato i risultati che la...

Mistero sul malore di Al Bano prima di Domenica Live di settimana scorsa - la testimonianza di Loredana Lecciso a Barbara D'Urso : 'C'è stato un fraintendimento'. Loredana Lecciso chiude così il 'giallo' sull'assenza di Al Bano nella scorsa puntata di Domenica Live . Tanto atteso in trasmissione, il cantante, infatti, non si è ...

GF Vip - nuova litigata tra Maria Monsè e Daniela Del Secco a Domenica Live : Daniela Del Secco, la marchesa, torna a Domenica Live per rispondere a nuove accuse. La prima è sulla sua casa per la confusione ingenerata da alcune foto della 'Marchesa' scattate a Palazzo Ferrajoli ...

GF Vip - nuova litigata tra Maria Monsè e Daniela Del Secco a Domenica Live : Daniela Del Secco, la marchesa, torna a Domenica Live per rispondere a nuove accuse. La prima è sulla sua casa per la confusione ingenerata da alcune foto della 'Marchesa' scattate a Palazzo Ferrajoli ...

Domenica Live - Marchesa show bis : “Sono stanca di regalare pubblicità alle nullità” | VIDEO : A Domenica Live, per due ore, anche più, è andato in onda il Marchesa show bis. Ebbene sì Barbara d’Urso ha regalato ore e ore di trasmissione all’ormai ex concorrente del GF Vip 3. Daniela Del Secco Marchesa d’Aragona è arrivata in studio con la macchina presidenziale e le guardie del corpo. Entrata in studio ha avuto modo di controbattere, faccia a faccia con Barbara d’Urso, alle accuse lanciate da tutti i suoi ...

Loredana Lecciso chiarisce il giallo su Al Bano a Domenica Live : Al Bano ha dato buca a Barbara d’Urso? Loredana Lecciso chiarisce a Domenica Live Loredana Lecciso oggi a Domenica Live ha finalmente rivelato cosa è accaduto ad Al Bano la settimana scorsa. Il cantante di Cellino San Marco, star annunciata come ospite la scorsa Domenica, aveva infatti all’ultimo dato buca a Barbara d’Urso, a causa di un apparente malore. Al Bano tuttavia, mentre la conduttrice era ancora in diretta con il ...