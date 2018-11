Domenica Live | La “Marchesa” sbugiardata dalla macchina della verità | lei sbotta un po

Ascolti tv - nella sfida tra Domenica In e Domenica Live vince Mara Venier : Dall’inizio della stagione televisiva a rendere entusiasmante la sfida degli Ascolti Domenicali è lo scontro tra Domenica In e Domenica Live. Una sfida tra due prime donne, un tempo amiche ma che a causa di qualche like di troppo ora non lo sono più. Di Domenica in Domenica si rimpallano le vittorie e questa volta tocca a zia Mara – che ha ospitato Asia Argento – festeggiare. Ascolti tv, la sfida tra Barbara d’Urso e Mara ...

Domenica Live Gessica Notaro racconta la sua storia : Gessica Notaro la miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato, racconta la sua storia a “Domenica Live”. E parla anche di quell’amore. «Ricordo tutto di quel giorno come se fosse ieri sera. Stavo tornando da una cena, stavo scendendo dall’auto e ho visto scagliarmi addosso questo liquido». «Era stata una storia importante, è durata tre anni, lui mi aveva chiesto di sposarmi, con tanto di anello. Poi però ho valutato se con lui ero felice, non ...

Domenica Live la Marchesa D’Aragona contro tutti : Daniela Del Secco a “Domenica Live” ha fatto un’altro show. La Marchesa attacca tutti. Si scaglia contro Maria Monsè, accusandola di dire tutte bugie, si rifiuta di risponderle, anche di parlarle in alcuni momenti. Parla direttamente con il pubblico in studio e a casa, si alza, si avvicina alle telecamere, chiede la sua, canta e danza, fa la maglia, si sdraia sul divanetto, comportandosi come se lo studio fosse suo. Barbara D’Urso la lascia ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro umilia Jane Alexander a Domenica Live : altro che 'amore' : Si addensano nubi scurissime sull'orizzonte di Jane Alexander , rimasta sola dentro la casa del Grande Fratello Vip dopo l'eliminazione di Elia Fongaro , con il quale è nata una relazione ancora tutta ...

Domenica Live - la Marchesa si sottopone alla macchina della verità che la sbugiarda. Il direttore di Nuovo : “Ridammi i soldi” : Daniela Del Secco D’Aragona ancora una volta al centro della puntata di Domenica Live. E’ Marchesa o non lo è? Un dibattito lungo settimane a cui questa volta si è aggiunta la macchina della verità. alla domanda sulle sue origini nobili l’ex concorrente del Grande Fratello Vip risponde in maniera affermativa ma il tecnico spiega che la versione fornita è falsa, la (finta?) Marchesa si difende: “Sono nobile di nascita ...

Marchesa D’Aragona : una sua amica si è finta fan a Domenica Live. VIDEO : Domenica Live: amica della Marchesa D’Aragona si finge fan in un servizio Domenica 11 novembre la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona è stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso. La nobildonna ha realizzato per Domenica Live un servizio nella sua Roma imperiale, la città che le ha dato i natali, in cui ha mostrato come il popolo ha reagito alla sua vista mentre passeggia per le vie della Capitale. Tante le persone che si sono ...

La Marchesa e la macchina della verità a Domenica Live : l'esito che crea polemica : La Marchesa e la macchina della verità a Domenica Live. «Non ho nulla da nascondere» aveva detto Daniela Del Secco prima di sottoporsi alla macchina della verità a Domenica...

Domenica Live - Barbara d'Urso dura sul forfait di Al Bano : "E' sparito - poteva avvisare" : La conduttrice torna sull'ospitata saltata del cantante la scorsa settimana a causa di un malore. In studio anche Loredana...

Mara Venier batte Domenica Live grazie ad Asia Argento : Mara Venier batte Barbara D’Urso: Domenica In trionfa su Domenica Live La guerra della Domenica continua e sembra appassionare molti telespettatori che ogni lunedì mattina non vedono l’ora di leggere i dati d’ascolto. Tra Mara Venier e Barbara D’Urso è battaglia a colpi di share e lo sarà almeno fino a maggio 2019. La puntata dell’11 novembre di Domenica In è stata seguita da 2.545.000 telespettatori, pari al 16,6% ...

Domenica Live - Gessica Notaro sconvolge il pubblico : 'Il mio occhio - cosa mi hanno detto i medici' : 'Io non sono così forte come sembro, sono ipocondriaca in modo pazzesco, ma quando ti capita una cosa così grave devi scegliere se vivere o morire, io ho scelto di vivere. Ho molta fede'. Gessica ...

Domenica In vs Domenica Live : Ascolti tv pomeriggio 11 novembre 2018 : Come ogni lunedì mattina che si rispetti, non si fa altro che parlare degli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, Domenica 11 novembre 2018. Come è andata la sfida fra Domenica In e Domenica Live? Chi ha vinto la nuova battaglia fra Mara Venier e Barbara d’Urso? Ecco cosa è successo nei due contenitori della ammiraglie avversarie e quanti telespettatori si sono rispettivamente sintonizzati su Rai 1 e Canale 5. Domenica In, ospiti ...

