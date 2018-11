Domenica In | si parla di magia e scoppia la polemica | Mara Venier in difficoltà

Elia Fongaro a Domenica Live parla dell’ex fidanzato di Jane Alexander : Domenica Live: Elia Fongaro parla di Gianmarco, l’ex di Jane Alexander Elia Fongaro è stato il primo ospite della puntata di oggi di Domenica Live ed è stato subito bombardato di domande sia da Barbara d’Urso che da Riccardo Signoretti, desiderosi di sapere di più sul suo rapporto con Jane Alexander. Finora comunque l’ex velino di Striscia la Notizia non aveva mai parlato di Gianmarco, il ragazzo che avrebbe dovuto sposare ...

Domenica In Elena Santarelli parla della malattia del figlio : Elena Saantarelli è stata ospite a “Domenica in” «Giacomo sta bene, ma continuiamo a fare le chemio, non sono ancora finite. Il suo modo di reagire è stupendo e la ricerca ha fatto passi da giganti. Ma è un percorso abbastanza lungo». Ospite di Mara Venier ha parlato della malattia del figlio Giacomo, alle prese con la cura contro il cancro. «Continua ad andare a scuola e continuo a metterlo in castigo. Tutto è rimasto come prima. Giacomo va in ...

Mara Venier annuncia il ritorno di Alessia Macari a Domenica In e parla di una misteriosa “rotazione” : Mara Venier annuncia il ritorno di Alessia Macari a Domenica In. Dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi tra polemiche e frecciatine sembra ormai che la ciociara possa tornare al suo posto nel programma di Rai1 al fianco della conduttrice e del suo tabellone. Proprio dopo una manciata di domeniche, il gioco era stato soppresso e poi ripreso ma al posto della Macari in onda è andata Fiorenza D’Antonio, seconda a Miss Italia. Sui ...

Domenica In - Alessandro Gassman parla della sua malattia : Reduce dal successo della fiction “I bastardi di Pizzo Falcone”, Alessandro Gassman è stato ospite nella puntata di Domenica In di Domenica 28 ottobre e ha raccontato la sua vita, ha parlato della sua famiglia e ha svelato certi retroscena che nessuno conosceva. Per esempio di essere stato praticamente obbligato dal padre Vittorio a diventare un attore: “Ero un ragazzo schivo e chiuso, che amava stare molto da solo e nella natura. Mi ...

CHE TEMPO CHE FA 2018/ Anticipazioni e ospiti : Mara Venier parla della sua Domenica In : Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 27 ottobre: Andrea e Matteo Bocelli, Andrea Camilleri, Lilli Gruber, Mara Venier si raccontano ai microfoni di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 16:40:00 GMT)

“Silurata ma non so perché”. Scomparsa improvvisamente da Domenica In - ora parla la vip : Quando i telespettatori non l’hanno più vista a Domenica In, hanno incominciato a farsi delle domande. Perché è Scomparsa da una puntata all’altra? Che è successo? Fino a qualche settimana fa, era lei la protagonista del famoso Cruciverbone della trasmissione condotta da Mara Venier poi, all’improvviso, è stata sostituita da Fiorenza D’Amico, seconda classificata a Miss Italia 2018. Inevitabilmente, i fan della vip ...

Domenica Live : la marchesa NON è una vera marchesa - a parlare è il marito | VIDEO : Ancora tiene banco il blasone vero o supposto di Daniela Del Secco, marchesa D’Aragona attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2018. La marchesa è una vera marchesa? La parola al marito Daniela del Secco è al centro delle polemiche per il suo titolo nobiliare: per molti è finto e i suoi natali non sarebbero nobili come hanno più volte sottolineato gli opinionisti del salotto Domenicale della Santa di Cologno, Barbara D’Urso. La ...

Domenica In : Elisabetta Gregoraci ospite di Mara Venier parla anche di Flavio Briatore : “Forse si è reso conto di quel che ha perso”. Leggi l’intervista : Elisabetta Gregoraci ospite di Mara Venier a Domenica In parla di Flavio Briatore. Sull’ex marito la 38enne dice: “Forse si è reso conto di quel che ha perso”. Una piccola stoccata per l’imprenditore, padre... L'articolo Domenica In: Elisabetta Gregoraci ospite di Mara Venier parla anche di Flavio Briatore: “Forse si è reso conto di quel che ha perso”. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Domenica Live : la Marchesa è in realtà Baronessa? Parla il marito : Marchesa d’Aragona: le testimonianze choc a Domenica Live La Marchesa d’Aragona è stata, anche questa settimana, una delle protagoniste indiscusse dei talk di Domenica Live. Il motivo? La sua presunta nobiltà. In molti continuano a dire che Daniela Del Secco non è davvero una Marchesa, ma si è semplicemente inventata un titolo per fare in modo di avere una maggiore rilevanza nel mercato delle sue creme. Barbara d’Urso ha ...

Isabella Ferrari parla della sua malattia con la Venier a Domenica In : Domenica In: Isabella Ferrari racconta la sua malattia a Mara Venier Ospite della sesta puntata di Domenica In, Isabella Ferrari ha ricordato due grandi personaggi molto significativi per la sua carriera, Gianni Boncompagni e Carlo Vanzina, oltre a parlare del film ‘Euforia’, diretto da Valeria Golino, con protagonisti Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, che la vede protagonista. Con Mara Venier, la grande attrice ha parlato ...